Samsung non sarà obbligata ad aggiornare i vecchi smartphone

Avviso per l’utenza Samsung Galaxy S8 : dall’aggiornamento di maggio non si torna indietro : Vanno messi in evidenza ulteriori dettagli estremamente importanti per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S8 nell'ultimo anno e che oggi sono in procinto di installare l'aggiornamento di maggio. Dopo aver illustrato la situazione iniziale riguardante lo smartphone Android nella giornata di ieri con un apposito approfondimento, oggi tocca condividere qualche informazione extra cruciale per tutti coloro che ancora non ...

Samsung Galaxy Wide 3 ufficiale - ma probabilmente non lo vedremo da noi : Dalla Corea del Sud arriva la notizia del lancio di un nuovo smartphone di fascia bassa, il Samsung Galaxy Wide 3. Scopriamo insieme le sue feature L'articolo Samsung Galaxy Wide 3 ufficiale, ma probabilmente non lo vedremo da noi proviene da TuttoAndroid.

Vodafone offre Samsung Galaxy S9 e S9 Plus a 329 e 449 euro - ma non a tutti : Vodafone propone ad alcuni clienti Samsung Galaxy S9 e S9 Plus a prezzi veramente incredibili: 329 euro per il primo e 449 per il secondo, con un vincolo di 30 rate, niente anticipo e 2 GB al mese in regalo. L'articolo Vodafone offre Samsung Galaxy S9 e S9 Plus a 329 e 449 euro, ma non a tutti proviene da TuttoAndroid.

Patch di sicurezza di maggio 2018 in roll out per Samsung Galaxy S8 - Galaxy A8 Plus (2018) e non solo : Nella giornata di oggi Samsung ha dato il via al roll out di aggiornamenti software con le Patch di sicurezza di maggio 2018 per alcuni suoi smartphone, vale a dire Galaxy S8 (ed S8 Plus), Galaxy A8 Plus (2018) e Galaxy J1 mini Prime. Il roll out al momento riguarda solo pochi mercati. L'articolo Patch di sicurezza di maggio 2018 in roll out per Samsung Galaxy S8, Galaxy A8 Plus (2018) e non solo proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia novità per il Note 9 che non interessa agli italiani : Samsung non demorde e nella migliore tradizione della testardaggine dimostrata da questa azienda continua a portare avanti un progetto che fin dalla sua nascita si è dimostrato fallimentare. Sul Galaxy Note 9 sarà presente la versione aggiornata dell’intelligenza artificiale, BixBy 2.0. Samsung Galaxy Note9 e l’inutile Bixby 2.0 A confermarlo Grey G. Lee, capo del centro di intelligenza artificiale di Samsung Research. Una notizia ...

Samsung prende in giro iPhone con un nuovo video promo : non male il taglio notch : Nelle scorse ore è stato pubblicato un nuovo video intitolato "Samsung Galaxy: Moving On" e dedicato agli utenti iOS che trovano il proprio iPhone lento L'articolo Samsung prende in giro iPhone con un nuovo video promo: non male il taglio notch proviene da TuttoAndroid.

Notifiche indesiderate della Samsung Experience? Ecco qualche semplice trucco per non farsi sopraffare : Quando ci si approccia ad un nuovo smartphone, nella ricerca delle caratteristiche tecniche e dei prezzi migliori può capitare di trascurare un aspetto […] L'articolo Notifiche indesiderate della Samsung Experience? Ecco qualche semplice trucco per non farsi sopraffare proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J6 compare in render ufficiali che non lasciano nulla all’immaginazione : Quest'oggi, ad appena un giorno di distanza dalla diffusione delle prime immagini leaked del nuovo Samsung Galaxy J6, sono trapelati numerosi render ufficiali del nuovo dispositivo di fascia medio-bassa del colosso sudcoreano. I render provengono dal rivenditore olandese Belsimpel e mostrano Galaxy J6 in diverse colorazioni. Vediamo insieme il nuovo Samsung Galaxy J6. L'articolo Samsung Galaxy J6 compare in render ufficiali che non lasciano ...

Samsung Galaxy S9/S9 Plus disponibili in Burgundy Red e Sunrise Gold ma non in Italia : Samsung annuncia ufficialmente due nuove colorazioni per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, disponibili anche in Burgundy Red e Sunrise Gold, ma non in Italia. L'articolo Samsung Galaxy S9/S9 Plus disponibili in Burgundy Red e Sunrise Gold ma non in Italia proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Tab S3 aggiornamento Android Oreo iniziato : non ancora in Italia : iniziato il rilascio dell’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per i Samsung Galaxy Tab S3, ma al momento il nuovo firmware non è ancora disponibile in Italia.Dallo scorso febbraio 2018 sappiamo con certezza che Samsung stava lavorando alla release finale dell’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per il suo tablet top di gamma Galaxy Tab S3 (sia versione Wifi che LTE 4G).Sembra che ci siano voluti circa 3 mesi per il rilascio ufficiale ...

Samsung (finalmente) pareggia Apple - ma il merito non è degli smartphone : lunga vita ai semiconduttori : Finalmente ce l'ha fatta Samsung a chiudere il gap in redditività nei confronti degli acerrimi rivali di Apple. A certificarlo i dati relativi al Q1 2018 L'articolo Samsung (finalmente) pareggia Apple, ma il merito non è degli smartphone: lunga vita ai semiconduttori proviene da TuttoAndroid.

Non ancora pronto Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : aggiornamento rimandato : Slitta ancora per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Oreo 8.0. Un percorso sicuramente tormentato e pieno di ostacoli quello che avvicenderà l'ex top di gamma 2016 all'ultima major-release dell'OS mobile concepito dal colosso di Mountain View. A parlare è nuovamente la divisione turca del produttore asiatico, che interviene per la terza volta, andando a correggere ancora il tiro circa i tempi di rilascio ...

Fotocamera sfocata per Samsung Galaxy S8 tra riscontri ufficiali e cose da non fare : Sono sempre più frequenti le segnalazioni da parte degli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S8 nell'ultimo e che, al contempo, stanno registrando problemi con la Fotocamera sfocata. Come stanno effettivamente le cose oggi 22 aprile? Al momento non posso che rafforzare il trend condiviso con voi qualche giorno fa, esattamente come avvenuto con altri device popolari in Italia come l'Asus ZenFone 3 ed in misura minore il tanto ...

Samsung Galaxy S9 Plus a 699 euro e non solo nelle nuove offerte eBay : eBay propone molti smartphone Android in offerta a prezzi interessanti, con ribassi fino al 40%: andiamo a scoprire le promozioni più vantaggiose sui modelli più popolari, valide solamente fino a domani, 22 aprile. L'articolo Samsung Galaxy S9 Plus a 699 euro e non solo nelle nuove offerte eBay proviene da TuttoAndroid.