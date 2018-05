Salvini verso il sì

LEGA - MATTEO Salvini COSA FARÀ?/ Alleanza verso Elezioni : M5s o Forza Italia - “da Berlusconi troppi insulti..” : LEGA, COSA farà MATTEO SALVINI? Saltato il governo del cambiamento, il Carroccio è in bilico tra l'Alleanza di Centrodestra e l'asse con il Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 20:52:00 GMT)

Verso il No del Colle a Savona. Salvini all’attacco : «O liberi di lavorare o parola agli italiani» : Fonti 5Stelle danno certo il veto del Quirinale. Il premier incaricato Giuseppe Conte da Mattarella con Savona al Mef. Attesa per le parole del Capo dello Stato...

Verso il No del Quirinale a Savona. Dopo Di Maio e Salvini - Conte da Mattarella - sale il rischio voto : Fonti 5Stelle danno certo il veto del Quirinale. Il premier incaricato, convocato formalmente da Mattarella, porterà la lista dei ministri che contiene il nome di Savona all’Economia...

L'irritazione di Mattarella verso Salvini e Di Maio : inammissibili diktat a premier e presidente : ... a partire da ieri sera, sul nome di Paolo Savona indicato a più riprese come prossimo ministro dell'Economia. Un atteggiamento che il presidente interpreta come un'interferenza nelle funzioni che la ...

Savona ministro dell'EconomiaDi Maio e Salvini non mollano Verso il braccio di ferro con il Colle : E' in corso a Roma un incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Smentita la presenza di Giuseppe Conte. All'esame la composizione della squadra di governo, che vedrebbe Paolo Savona all'Economia Segui su affaritaliani.it

Lega-M5S - accordo sul premier : ?pronto Conte - Di Maio verso Lavoro-Mise e Salvini agli Interni : Ad annunciare l’intesa è il leader della Lega Matteo Salvini dopo la conclusione del faccia a faccia durato oltre due ore a Roma con il capo dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. Spuntano i primi nomi dei ministri. Il leader della Lega accreditato per il dicastero degli Interni....

Salvini-Di Maio - accordo Chiuso : Conte verso Palazzo Chigi - rebus squadra : È Giuseppe Conte, secondo diverse fonti parlamentari, il nome in pole per Palazzo Chigi. Nessuna conferma ufficiale arriva né dalla Lega né dal M5S ma nelle ultimissime ore il...

Salvini-Di Maio - accordo Chiuso : Conte verso Palazzo Chigi - rebus squadra : Ancora aperti i nodi relativi all'Economia - a cui punta il M5S - e alla Difesa, alla quale invece punta la Lega. In bilico resterebbe invece la squadra di governo. I due leader, con il loro passo ...

M5s-Lega - vox tra i banchetti a Torino : fiducia nel contratto ma diffidenza dei Salviniani verso Di Maio e viceversa : Il “contratto per il cambiamento” proposto da Lega e Movimento 5 Stelle fa discutere gli attivisti dei due partiti, che anche in Piemonte sono scesi in piazza con i gazebo. Dieci sono stati quelli allestiti dal Carroccio, per permettere ai sostenitori di votare il contratto, mentre i militanti del Movimento 5 stelle hanno organizzato dei banchetti informativi. Tra gli attivisti si entrambi i partiti prevale una scarsa fiducia nel leader ...

Matteo Salvini stretto nella morsa Berlusconi-Di Maio. Si va verso un nome terzo tra i 5 stelle : Il grande gioco del governo si trasforma per l'ennesima volta nella più classica delle partite a Monopoli. Si ritorna in prigione senza passare dal via. Uno stallo determinato dall'insistenza del Movimento 5 stelle sul nome di Luigi Di Maio, e dalla Lega a dire ostinatamente di no. Così ecco che si materializza di nuovo la formula fatidica: nome terzo. Che sia un 5 stelle, però, magari un nome pesante d'area. Ma non un ...

"Con Salvini molta distanza" Centrodestra verso la rottura E Silvio si candida pure a premier : "Salvini non ha mai parlato a nome della coalizione di Centrodestra, ha sempre e solo parlato a nome proprio o a nome della Lega. La coalizione con un programma comune e' assolutamente un'altra cosa e non ha nulla a che vedere con Segui su affaritaliani.it

GOVERNO M5S-LEGA : DI MAIO “DOMANI VOTO ONLINE SU CONTRATTO”/ Vice Salvini : “verso premier terzo” : GOVERNO, ultime notizie live: contratto M5S-LEGA pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di MAIO per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:30:00 GMT)

Migranti e conti pubblici : Bruxelles bacchetta l’Italia verso il governo. Lite con Salvini e Di Maio : È sui Migranti il primo, piccato, botta e risposta tra Bruxelles e la stanza in cui sono in corso le trattative per formare un governo, su sponda leghista. Ma un doppio avvertimento Ue arriva anche sul fronte dei conti pubblici. Con i due vicepresidenti della Commissione, Valdis Dombrovskis e Jyrki Katainen, che invitano l’Italia a ridurre il debit...

Di Maio-Salvini oggi al Colle. Verso premier politico - alla Camera riprende il tavolo tecnico : "Non date tutto per scontato, magari il premier era a quel tavolo". Le parole del leghista Molteni, uno dei partecipanti al tavolo di lavoro 5 stelle - Lega a MiIano, lanciano la settimana decisiva dopo più di 70 giorni di attesa dal voto del 4 marzo.Dopo la due giorni milanese si torna a Roma per chiudere sull'esecutivo giallo-verde. Dopo i tavoli al Pirellone e l'ultimo vertice in nottata tra Salvini e Di Maio. "L'incontro è ...