Salvini e Moavero nella stessa casa | fragilità e potenzialità di un esperimento

Governo M5S-Lega : Conte premier - Salvini e Di Maio vice - Moavero agli Esteri - Savona agli Affari Ue - Tria al Mef : Cottarelli rimette il mandato di premier incaricato. I leader di Lega e M5S hanno trovato l’intesa politica per varare un Governo giallo-verde. Lo schema da sottoporre al Quirinale prevede Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, l’economista Giovanni Tria all’Economia, Enzo Moavero-Milanesi agli Esteri, Paolo Savona “recuperato” agli Affari Ue e Giancarlo Giorgetti sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Salvini all’Interno e Di Maio al Lavoro ...

Governo : Conte premier - Salvini e Di Maio vice - Moavero agli Esteri - Savona agli Affari Ue - Tria al Mef : I leader di Lega e M5S hanno trovato l’accordo politico per varare un Governo giallo-verde. Lo schema da sottoporre al Quirinale prevede Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, l’economista Giovanni Tria all’Economia, Enzo Moavero-Milanesi agli Esteri, Paolo Savona “recuperato” agli Affari Ue e Giancarlo Giorgetti sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Salvini all’Interno e Di Maio al Lavoro saranno anche vice premier. FdI verso l’astensione...

