Salvini dovrà gettare l’arma dell’Italexit per non perdere la sovranità

Monza - Salvini show a casa Bramini. Vede un trattore e si ferma per le foto : “Il ministro dell’agricoltura dovrà guidarlo” : E’ un Matteo Salvini show quello che nella mattinata di oggi ha fatto visita a Monza all’imprenditore fallito Sergio Bramini che rischia di essere sfrattato dalla sua abitazione nonostante quattro milioni di crediti dallo Stato. Prima abbraccia e bacia una signora, poi mentre si reca alla sua macchina per andare via Vede un trattore parcheggiato per strada e si ferma per scattarsi delle foto insieme alla gente. L'articolo Monza, ...