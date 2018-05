Salvini-Di Maio | è trattativa finale Si lavora al governo giallo-verde Alle 16 15

Governo - vertice Salvini-Di Maio : poi incontro con Conte e Meloni : Matteo Salvini, tornato di corsa a Roma dopo aver annullato gli impegni elettorali in Lombardia, sta incontrando ora Luigi Di Maio. Poi è previsto un vertice anche con Giuseppe Conte e Giorgia...

Governo - si tratta ancora : è l'ultima prova. Via al vertice Salvini-Di Maio : Sul tavolo adesso per la formazione di un Governo politico c'è la proposta dei Cinquestelle: Conte premier ma il professor Savona non più all'Economia. Intanto il Presidente della Repubblica ...

Governo : ultima chance per Salvini-Di Maio<br>Vertice con Conte e Meloni a Roma : 13.30 - Dalle notizie che trapelano da Montecitorio, sembra che il MoVimento 5 Stelle si sia opposto all'ipotesi di un ministero a un esponente di Fratelli d'Italia.13.13 - Di Maio è arrivato alla Camera senza rilasciare dichiarazioni. Anche Salvini sarebbe arrivato da qualche minuto.12.08 - Da ambienti Lega e M5s si apprende che dovrebbe tenersi a breve un vertice tra Di Maio, Salvini, il suo vice Giorgetti e il professore Giuseppe Conte ...

Salvini a Roma per vedere Di Maio - atteso al vertice anche Conte : Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato a Montecitorio, dopo essere rientrato di corsa a Roma da Milano con un volo Alitalia. Il leader della lega ha annullato tutti gli impegni...

Lupo Rattazzi - chi è l'autore della lettera a Salvini e Di Maio/ Italexit - il rampollo Agnelli scrive a Savona : Lupo Rattazzi, lettera a Salvini e Di Maio: il rampollo di casa Agnelli ha comprato una pagina di Repubblica per scrivere ai leader di M5s e Lega sul piano B di Savona e l'ipotesi Italexit(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 13:27:00 GMT)

Ore decisive per il governo : possibile un vertice Salvini-Conte-Di Maio e Meloni : Il segretario della Lega sta valutando la proposta di Di Maio per un governo Conte con Savona non all'Economia. Intanto Piazza Affari positiva e spread in discesa indicano che i mercati per ora scommettono sull'accordo

Rottura dell'alleanza tra Di Maio e Lega : i piani di Matteo Salvini Video : La fine dell'alleanza fra Movimento 5 Stelle e Lega [Video] è avvenuta forse oggi. Stamattina infatti Matteo Salvini è stato chiaro sulla possibilita' di riprovare a creare un nuovo governo gialloverde: Non siamo al mercato [...] Mattarella ci dia la data del voto e gli italiani faranno giustizia su quello che è successo. Ritorniamo al voto ma non adesso Si va alle urne, quindi, ma non subito. Fonti ufficiali del Carroccio hanno informato che la ...

“Salvini ha fregato Di Maio” : tra i parlamentari 5 Stelle cresce la fronda degli scontenti : Infuocata assemblea dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, sotto accusa la strategia di Luigi Di Maio. Il deputato Gallo: "Convocare un'assemblea fisica di tutti gli iscritti prima di prendere qualsiasi altra decisione". La senatrice Nugnes: "Non ci si può circondare solo di signorsì, ascoltare la critica è importante, abbiamo rafforzato Matteo Salvini".Continua a leggere

Denis Verdini - consigli a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Ecco come umiliare gli arroganti tedeschi' : 'Gli umili saranno i primi'. Denis Verdini scomoda il Vangelo per fornire a Matteo Salvini e Luigi Di Maio , ri-lanciati al governo, un consiglio politico: 'Solo con l'umiltà sarà possibile ...

Governo - tentativo Lega-5Stelle. Salvini torna a Roma per incontro con Di Maio : Ovvero: un esecutivo guidato dal professore Giuseppe Conte con Paolo Savona non più all'Economia. Salvini - oggi a Roma dopo aver annullato una tappa in Lombardia del suo infinito tour elettorale - ...

Matteo Salvini - il retroscena : il suo piano perfetto e l'offerta a Luigi Di Maio : ...altro tempo a Luigi Di Maio e Matteo Salvini per trovare un accordo su un governo politico giallo-verde posto il veto del presidente Sergio Mattarella su Paolo Savona come ministero dell'Economia.

Governo - Salvini vola a Roma Incontro con Di Maio per chiudere Rumor : smentito il nome di Ciocca : Matteo Salvini ha annullato il lungo programma di comizi in agenda oggi in Lombardia, in vista delle amministrative del 10 giugno. Il segretario leghista, che difficilmente cancella appuntamenti elettorali, e' atteso a Roma dove Segui su affaritaliani.it