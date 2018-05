Salvini contro Fornero | Io squadrista? Che pena

Governo - tentativo Lega-5Stelle. Salvini torna a Roma per incontro con Di Maio : Ovvero: un esecutivo guidato dal professore Giuseppe Conte con Paolo Savona non più all'Economia. Salvini - oggi a Roma dopo aver annullato una tappa in Lombardia del suo infinito tour elettorale - ...

Governo - Salvini vola a Roma Incontro con Di Maio per chiudere Rumor : smentito il nome di Ciocca : Matteo Salvini ha annullato il lungo programma di comizi in agenda oggi in Lombardia, in vista delle amministrative del 10 giugno. Il segretario leghista, che difficilmente cancella appuntamenti elettorali, e' atteso a Roma dove Segui su affaritaliani.it

Governo - Salvini vola a Roma Incontro con Di Maio per chiudere Savona alle Politiche Europee : Matteo Salvini ha annullato il lungo programma di comizi in agenda oggi in Lombardia, in vista delle amministrative del 10 giugno. Il segretario leghista, che difficilmente cancella appuntamenti elettorali, e' atteso a Roma dove Segui su affaritaliani.it

Salvini salta comizio e vola a Roma. Previsto nuovo incontro con Di Maio : al lavoro per chiudere : Colle valuta con grande attenzione proposta Di Maio La proposta di Luigi Di Maio di spostare Paolo Savona in un ministero diverso dall'Economia è valutata da Mattarella "con grande attenzione". E' ...

Governo - ancora un tentativo di Lega e 5s. Salvini torna a Roma per incontro con Di Maio. Conte - niente lezione a Firenze : Ovvero: un esecutivo guidato dal professore Giuseppe Conte con Paolo Savona non più all'Economia. Da Salvini - oggi a Roma dopo aver annullato una tappa in Lombardia del suo infinito tour elettorale -...

Governo - Salvini vola a Roma Incontro con Di Maio per chiudere Ciocca Economia - Savona Esteri : Matteo Salvini ha annullato il lungo programma di comizi in agenda oggi in Lombardia, in vista delle amministrative del 10 giugno. Il segretario leghista, che difficilmente cancella appuntamenti elettorali, e' atteso a Roma dove Segui su affaritaliani.it

Governo : possibile nuovo incontro Di Maio-Salvini : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Potrebbe tenersi oggi un nuovo vertice tra i due leader di M5S e Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che ha lasciato la Lombardia -dove oggi aveva una serie di incontri pubblici- richiamato a Roma. Dal M5S spiegano che un incontro non è ancora in agenda, ma è possibile si tenga già nelle prossime ore. L'articolo Governo: possibile nuovo incontro Di Maio-Salvini sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - il sudoku dei ministriCiocca Economia - Savona Esteri Salvini prepara la contro-proposta : Matteo Salvini non chiude la porta all'ipotesi avanzata da Luigi Di Maio di proporre un ministero che non sia il Tesoro per Paolo Savona. "Valutiamo quanto possa essere utile agli italiani questo tipo di ragionamento di spostamento, in primis con il professor Savona. Stiamo ragionando su una squadra forte per un progetto forte" Segui su affaritaliani.it

Governo - il sudoku dei ministriCiocca Economia - Savona Esteri Salvini lavora a una contro-proposta : Matteo Salvini non chiude la porta all'ipotesi avanzata da Luigi Di Maio di proporre un ministero che non sia il Tesoro per Paolo Savona. "Valutiamo quanto possa essere utile agli italiani questo tipo di ragionamento di spostamento, in primis con il professor Savona. Stiamo ragionando su una squadra forte per un progetto forte" Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : “la pazienza è quasi finita” : Barzelletta o teatrino? Matteo Salvini tuona contro Luigi Di Maio: “la pazienza è quasi finita”. In diretta Facebook un Giggino

Fornero contro Salvini : "È uno squadrista - non avrà mai il mio rispetto" : Elsa Fornero, di ritorno da un convegno a Berlino, riporta le preoccupazioni della Germania sull'economia italiana. "Sono di ritorno da un convegno a Berlino - ha detto la Fornero a Circo Massimo...

Per Cottarelli “incontro informale” con Mattarella. Salvini : “Di Maio riapre? Non siamo al mercato” : Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli stamattina è salito al Quirinale per un incontro informale con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Dopo un breve colloquio è tornato alla Camera. Nella notte sembrava essersi riaperta la trattativa tra M5S, Lega e Colle con Luigi Di Maio che archiviava l’impeachment. ...

Cottarelli da Mattarella per l’incontro informale. Salvini : «Al voto il prima possibile - ma a luglio ci sono le ferie» : Il premier incaricato alla Camera, dopo il nuovo incontro al Colle col capo dello Stato. Il leader del Carroccio boccia la proposta di Di Maio di riaprire la trattativa sul governo Lega/M5e e punta dritto alle urne: «Mattarella ci dia una data»

Salvini : «Di Maio riapre? Non è un mercato. Voto - ma non a luglio». Cottarelli al Colle - incontro informale : Carlo Cottarelli è stato al Quirinale per un incontro-lampo. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...