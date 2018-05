huffingtonpost

: Salvini cede, nasce il governo - HuffPostItalia : Salvini cede, nasce il governo - sole24ore : L'economista Paolo #Savona ha diffuso un comunicato per spiegare le sue idee in materia di Unione Europea e, in par… - fattoquotidiano : MURO CONTRO MURO Il Colle: “Fuori Savona”. Ma Salvini non cede. Ecco i tre possibili scenari [LEGGI SU… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Sono le ore 19.02 quando viene imposto il sigillo aldel cambiamento. Luigi Di Maio e Matteo, riuniti da quasi tre ore alla Camera, diramano una nota congiunta: "Ci sono le condizioni per unpolitico". Ventotto minuti dopo Carlo Cottarelli sale al Quirinale per rimettere il mandato. Dall'altro lato della porta girevole c'è Giuseppe Conte, che vi ritorna per ricevere l'incarico.Trattativa sbloccata. Il leader della Lega dopo una mediazione complicatissima ha ceduto al combinato disposto dei caveat del Quirinale e del colpo di teatro del futuro alleato, la cui inversione a U si è rivelata decisiva per l'avvio del nuovo esecutivo. Ma si è vissuto in apnea fino al primo pomeriggio. Un leghista di rango all'ora dell'aperitivo confida: "La certezza che saremmo arrivati in porto ce l'ho avuta solo un paio d'ore fa. I nodi erano tanti, nulla era ...