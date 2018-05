Salvini annulla comizi in Lombardia e torna a Roma

Salvini annulla tutto e torna a Roma : al lavoro con Di Maio per chiudere : Resta, invece, ancora da sciogliere il nodo dell'Economia. Ieri circolava il nome dell'ex direttore generale della Banca d'Italia, Pierluigi Ciocca . Ma rimane in pista anche Giorgetti, anche se ...

Governo - Salvini annulla tutti gli impegni elettorali e va a Roma : Il segretario della Lega sta valutando la proposta del leader M5s, Luigi Di Maio, per un Governo Conte con Savona non all'Economia. Mattarella per ora concede tempo e Cottarelli resta in stand-by. ...