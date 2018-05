Salute | non diminuiscono fumatori in Italia Ed è allarme giovani

Vulcano Kilauea : comunità inondate dalla cenere - crescono le preoccupazioni per la Salute : Le eruzioni esplosive che si stanno verificando presso il cratere Halemaumau in cima al Vulcano Kilauea delle Hawaii stanno sconvolgendo le comunità vicine da settimane e i residenti dell’area richiedono maggiori informazioni su come e quanto le emissioni vulcaniche possano influire sulla loro salute. La cenere ha fatto salire il numero di assenti nelle scuole, nonostante nessun avviso delle autorità vieti la frequenza. Eppure i residenti sono ...

“Il cuore… Ecco cosa ho”. La Salute di Bianca Atzei - non l’aveva mai detto prima. Oggi racconta tutto : L’Isola dei Famosi è finita da un pezzo, ma Bianca Atzei, una delle naufraghe più amate dell’ultima edizione andata in onda, è sempre più vicina a un ex compagno d’avventura: Jonathan Kashanian. È un gossip freschissimo quello che vorrebbe i due isolani insieme. Il feeling, d’altronde, era chiaro a tutti in Honduras. Ma la voce ha cominciato a circolare quando lui ha rivelato di non sapere bene che tipo di ...

Gli integratori e i multivitaminici più popolari non hanno effetto sulla Salute : uno studio smonta i benefici : Sono decine di milioni le persone che nel mondo ricorrono agli integratori alimentari e ai multivitaminici. Per tanti tali sostanze avrebbero la capacità di allontanare molti rischi per la salute, ma ora un team congiunto di ricercatori ...

Salute : gli integratori di vitamine e minerali più comuni non hanno effetti benefici : Gli integratori più comuni di vitamine e minerali non forniscono benefici consistenti per la Salute, secondo un nuovo studio dei ricercatori dell’Università di Toronto e del St. Michael’s Hospital. La revisione sistematica di dati esistenti e di controlli randomizzati dal gennaio 2012 all’ottobre 2017 ha svelato che i multivitaminici, la vitamina D, il calcio e la vitamina C – gli integratori più comunemente usati – non mostrano vantaggi, ma ...

Salute - il segreto per non ingrassare? "La dieta su misura" : Napoli , askanews, - E' possibile gustare un gelato e non ingrassare o scegliere di mangiare solo verdure e non vedere benefici sulla bilancia? Secondo Eran Segal ed Eran Elinav, ricercatori dell'...

“Non posso farlo”. Emma Marrone - la Salute e il dramma privato. La confessione choc della cantante : “È da bambina che mi porto dietro questo problema” : È l’eroina di migliaia di ragazzine, ma anche di donne in carriera di parecchi maschietti. Parliamo naturalmente di Emma, pseudonimo di Emmanuela Marrone, classe 1984, una delle artiste più amate nel panorama della musica italiana. In una recente intervista però, quella che sembra una donna tutta d’un pezzo si è autodefinita “paranoica” e “molto ipocondriaca”, ma perché? Ha “paura di tutto” a ...

“Non posso farlo”. Emma Marrone - la Salute e il dramma privato. La confessione choc della cantante : “È da bambina che mi porto dietro questo problema” : È l’eroina di migliaia di ragazzine, ma anche di donne in carriera di parecchi maschietti. Parliamo naturalmente di Emma, pseudonimo di Emmanuela Marrone, classe 1984, una delle artiste più amate nel panorama della musica italiana. In una recente intervista però, quella che sembra una donna tutta d’un pezzo si è autodefinita “paranoica” e “molto ipocondriaca”, ma perché? Ha “paura di tutto” a ...

Glifosato - l’Efsa : “Non c’è rischio per la Salute dell’uomo” : Ai correnti livelli di esposizione da Glifosato ”non si ravvisa un rischio per la salute dell’uomo”. Cosi’ l’Efsa, Autorità per la sicurezza alimentare, che oggi ha completato il riesame dei tenori massimi di Glifosato la cui presenza e’ ammessa per legge negli alimenti. Il riesame si basa sui dati relativi ai residui di Glifosato negli alimenti trasmessi all’Efsa da tutti gli Stati membri ...

Salute - Hiv : in Italia 1 malato su 10 non sa di esserlo : In Italia un malato su 10 non sa di esserlo. Ne sono convinti i ricercatori che dal 22 al 24 maggio saranno a Roma per la X edizione di Icar – Italian conference on Aids and antiviral research. A livello globale i dati Unaids, aggiornati alla fine del 2016, ci dicono che 36.7 milioni di persone vivono oggi con Hiv, di questi il 63% nell’Africa Sub-Sahariana. Nell’ultimo anno, 1.800.000 persone hanno avuto una nuova diagnosi di Hiv ...

Ema - Sala a Bruxelles : “Se Amsterdam non rispetta tempi è a rischio Salute dei cittadini” : "Milano deve tornare in gioco. Milano è pronta”, lo hanno chiesto al Parlamento europeo il sindaco di Milano Beppe Sala e M5S. La Commissione Petizioni ha approvato la richiesta di chiarimenti, avanzata dagli europarlamentari, per fare pressioni su Amsterdam.Continua a leggere

Germi - le otto parti del corpo che non dobbiamo toccare con le mani : i rischi per la Salute : Non siamo mai abbastanza consapevoli di quante volte con le mani mettiamo a rischio la nostra salute. Secondo il microbiologo Matthew Lee farebbe meglio a smettere di toccarci, anzi come ha detto in un'intervista al Reader's digest sarebbe meglio evitare il contatto con almeno otto parti del nostro

Abusi dei pesticidi - residenti esasperati. Zanoni : ' Zaia pensi alla Salute dei cittadini e all'ambiente - non solo a elargire montagne di ... : Zaia farebbe bene a partecipare anche lui: dovrebbe essere il presidente di tutti, cosa che troppo spesso dimentica." Andrea Zanoni consigliere regionale Pd "Il mondo della viticoltura con un occhio ...

NADIA TOFFA NON TORNA IN TV?/ Ultime condizioni di Salute : come sta? Continua lo stop dei medici : NADIA TOFFA, l'inviata e conduttrice de Le Iene, provata dalle terapie contro il tumore: il silenzio social della conduttrice preoccupa i fans che attendono notizie. (Pubblicato il Fri, 11 May 2018 22:32:00 GMT)

Nadia Toffa non torna in TV?/ Ultime condizioni di Salute : come sta? Il silenzio e l’affetto dei fan : Nadia Toffa, l'inviata e conduttrice de Le Iene, provata dalle terapie contro il tumore: il silenzio social della conduttrice preoccupa i fans che attendono notizie. La sua continua lotta contro il cancro, sta facendo preoccupare tutti gli estimatori. Secondo ciò che riporta Leggo online, la conduttrice non sarà presente alla diretta del serale di Amici e nemmeno alla puntata della domenica de Le Iene.