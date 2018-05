Salute | anoressia e ‘binge eating’ per 3 2 milioni di adolescenti italiani

meteoweb.eu

: RT @minutrodivita: VERITA' #9 Verso la 3a Giornata mondiale di sensibilizzazione sui Disturbi dell'Alimentazione, World Eating Disorders D… - bluchina3 : RT @minutrodivita: VERITA' #9 Verso la 3a Giornata mondiale di sensibilizzazione sui Disturbi dell'Alimentazione, World Eating Disorders D… - minutrodivita : VERITA' #9 Verso la 3a Giornata mondiale di sensibilizzazione sui Disturbi dell'Alimentazione, World Eating Disord… - allarme24 : RT @minutrodivita: VERITA' #8 Verso la 3a Giornata mondiale di sensibilizzazione sui Disturbi dell'Alimentazione, World Eating Disorders D… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) In espansione tra i giovani il ‘binge eating’, la grande abbuffata compulsiva in meno di mezz’ora, ma anche l’e la bulimia. I disturbi dell’alimentazione, a cui è dedicata la Giornata mondiale di sabato 2 giugno, mietono sempre più baby-vittime. “Sono in aumento i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni che accusano problemi anche seri con il cibo – rivela Laura Dalla Ragione, docente di Disturbi del comportamento alimentare all’Università Campus Bio-Medico di Roma (prima università ad aver istituito questa materia) – La stragrande maggioranza sono bambine, ma il fenomeno è in crescita anche tra i maschi, si stimano 3,2di casi tra i 12 e i 17 anni“. Secondo Dalla Ragione, consulente del ministero dellasul tema e autrice del libro ‘Le mani in pasta’, se il fenomeno è in preoccupante ...