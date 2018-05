Sala | Inter ha proprietà più solida Milan

Salah punito da Allah / "Mangiare e bere per poter giocare a calcio non è scusa per interrompere il Ramadam" : Salah punito da Allah, un Imam del Kuwait parla dell'infortunio del calciatore del Liverpool nella finale di Champions e sottolinea come non si possa interrompere il Ramadam per il calcio.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 19:00:00 GMT)

“Salah infortunato perchè ha interrotto il Ramadan” - un imam scagiona Sergio Ramos : Mohammed Salah potrebbe essere costretto a saltare un paio di gare dei Mondiali di Russia 2018 con la maglia dell’Egitto a causa di un infortunio “Dio lo ha punito perché mangiare e bere per poter disputare una partita di calcio non è una scusa legittima per interrompere il digiuno durante il mese sacro”. Mubarak al-Bathali, imam del Kuwait, ha trovato il reale motivo dell’infortunio di Mohammed Salah, che dunque sarebbe ...

Da tempo aveva dolori lancinanti - il chirurgo interviene - ma in Sala operatoria è lo sfacelo : Da anni aveva dolori lancinanti all’addome. La causa era chiara, tempo prima aveva subito un intervento per risolvere dei disturbi intestinali e le era stata innestata una rete vaginale, questa operazione però le aveva creato non pochi problemi. Nessun medico trovava una soluzione, fino a quando uno specialista le ha consigliato una soluzione che sembrava essere risolutiva. Ma per Lucinda Methuen-Campbell, una donna britannica di 58 ...

Liverpool - Klopp spaventa l’intero Egitto : le notizie sulle condizioni di Salah sono preoccupanti : Secondo quanto riferito da Jurgen Klopp, le condizioni di Salah sono davvero preoccupanti: Mondiale a serio rischio per l’attaccante egiziano Mohamed Salah rischia di saltare il Mondiale di Russia 2018, la causa è l’infortunio rimediato nel corso della finale di Champions League a Kiev. L’attaccante del Liverpool, toccato duro da Sergio Ramos, si è subito sottoposto ai primi rilievi del caso che non hanno regalato buone ...

LIVE Real Madrid-Liverpool - Finale Champions League in DIRETTA : 0-0 all’intervallo - i Reds perdono Salah! Galacticos in difficoltà : CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI Real MADRID-LIVERPOOL Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Real Madrid-LIVErpool, Finale della Champions League 2018 di calcio. Allo Stadio Olimpico di Kiev andrà in scena l’atto conclusivo della massima competizione continentale per importanza: le due squadre si affrontano per alzare al cielo l’ambita Coppa dalle grandi orecchie e salire sul trono d’Europa. I Galacticos si presentano ...

Liverpool - Salah interrompe il Ramadan : non digiunerà per la finale di Champions con il Real Madrid : Il digiuno e lo sport Ma il digiuno può influire Realmente sulle prestazione sportive degli atleti? Secondo il calciatore del Leganés El Zhar, il digiuno lo aiuta: "Gioco meglio durante il Ramadan - ...

Sala : «Inter in Champions? Fatto positivo anche per il turismo» : Il sindaco di Milano - tifoso nerazzurro - ha parlato dei risvolti positivi della qualificazione in Champions League dell'Inter, a cominciare dal turismo. L'articolo Sala: «Inter in Champions? Fatto positivo anche per il turismo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lombardia : F.Sala - internazionalizzare è una necessità : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - "L'internazionalizzazione per il tessuto produttivo e industriale lombardo non è più una scelta ma una necessità: il World manufacturing forum offre, in virtù dei collegamenti che può creare, l'opportunità per guardare con semplicità fuori dai confini e sviluppare le po

Sala : bene Inter in Champions per turismo - alberghi : Milano, , askanews, - La partecipazione dell'Inter alla Champions League "sicuramente non è un fatto irrilevante. I managers degli hotel milanesi mi dicono che il fatto che ci sia o meno la Champions ...

Calcio : Sala - Inter in Champions positivo anche per turismo Milano : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - La qualificazione dell'Inter in Champions League "è positivo per la città e per il turismo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del concerto della Filarmonica della Scala in Piazza Duomo a Milano. Sala ha spiegato che "dal pun

Alpini : Sala interforze per la sicurezza : ANSA, - TRENTO, 10 MAG - Una sala operativa interforze per garantire la sicurezza dell'adunata nazionale degli Alpini a Trento è stata allestita in questura. Ne fanno parte, oltre alla polizia di ...

Sala : «Serve riammodernare San Siro : oggi non è all’altezza a livello internazionale» : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala torna a spingere sul fronte San Siro nei confronti di Inter e Milan: il tema è l'ammodernamento dell'impianto milanese. L'articolo Sala: «Serve riammodernare San Siro: oggi non è all’altezza a livello internazionale» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mark Iuliano - cori e insulti a Udine dai tifosi neroazzurri : multa Salata per l'Inter : I tifosi dell' Inter in trasferta a Udine hanno insultato l'allenatore in seconda dei friuliani, Mark Iuliano . I supporter nerazzurri non hanno dimenticato il clamoroso fallo del 26 aprile 1998 dell'...