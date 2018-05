Rugby – Tour estivo | l’Italia sfida Yamaha Jubilo | i convocati di O’Shea

Rugby - la Nazionale in viaggio verso in Giappone per l’ultimo tour estivo che porta alla World Cup 2019 : La Nazionale Italiana di Rugby è partita questa mattina alla volta del Giappone per l’ultimo tour estivo del quadriennio che porta alla Rugby World Cup 2019 Dopo quattro giorni di raduno a Montichiari e di allenamenti sul campo del Rugby Calvisano l’ItalRugby si è imbarcata questa mattina a Malpensa sul volo che porterà gli Azzurri in Giappone dove, nelle prossime tre settimane, è in programma l’ultimo tour estivo del quadriennio che porta ...

Rugby – Italia - convocato Giosuè Zilocchi per il tour Estivo : Giosuè Zilocchi tra i convocati del tour Estivo con la nazionale Italiana di Rugby Prima giornata di lavoro sul campo di Calvisano per la Nazionale Italiana Rugby che venerdì volerà in Giappone per il tour Estivo 2018. Gli Azzurri di Conor O’Shea hanno lavorato divisi per reparto in mattinata, dividendosi tra il lavoro specialistico di avanti e trequarti e la palestra, mentre nel pomeriggio è andato in scena il primo allenamento collettivo ...

Rugby - novità ed assenti nei 31 convocati di O’Shea per il tour estivo in Giappone. Non ci sarà Sergio Parisse : Le convocazioni di Conor O’Shea per il tour estivo della nazionale italiana di Rugby, presentano qualche sorpresa: alcuni gradini ritorni fanno da contraltare ad inattese assenze. Sicuramente spicca l’assenza di Sergio Parisse, tenuto a riposo, il cui posto viene preso dal rientrante Marco Fuser. L’unico esordiente è Cherif Traore: la sua presenza si contrappone alle assenze di Quaglio e Chistolini. Luca Morisi e Michele ...