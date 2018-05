Rugby – Italia Emergenti | le parole di Presutti alla vigilia dell’esordio alla Nations Cup

Rugby - Test Match giugno 2018 : la formazione dell’Italia per la sfida non ufficiale agli Yamaha Jubilo : Conor O’Shea ha comunicato la formazione ufficiale dell’Italia per la sfida di sabato 2 nella mattinata italiana (inizio alle ore 7.00) contro il club nipponico degli Yamaha Jubilo, che andrà in scena a Nagano. Il Test Match non è ufficiale e dunque non verrà conteggiata la presenza in nazionale a quanti prenderanno parte alla sfida. Il CT azzurro sicuramente farà ruotare tutti gli effettivi, in quanto sono previsti cambi liberi ...

Rugby – Tour estivo : l’Italia sfida Yamaha Jubilo - i convocati di O’Shea : O’Shea sceglie i titolari per l’amichevole di Nagano. Sabato la selezione azzurra contro Yamaha Jubilo: cambi liberi Il Tour estivo dell’ItalRugby sul suolo giapponese di appresta a entrare nel vivo sabato 2 giugno a Nagano (ore 14.00 locali, 7.00 in Italia): nello “U Stadium” gli Azzurri affronteranno Yamaha Jubilo, club della massima serie nipponica. Per l’amichevole di preparazione al doppio test contro la Nazionale del Sol ...

Rugby - Mondiali under 20 2018 : l’Italia parte alla grande - Scozia battuta di misura : parte alla grande il percorso della nazionale italiana under 20 di Rugby ai Mondiali di categoria in terra francese. In quel di Beziers gli azzurrini hanno superato in un match rocambolesco dal finale spettacolare per 27-26 la Scozia. Rimonta importante da parte della squadra di Roselli che domenica 3 giugno alle 16.30 contro l’Inghilterra andrà a caccia di un’altra impresa. Il tabellino lo sblocca Chapman con un calcio al 9′, ma ...

Rugby – Mondiale Under 20 - la Nazionale italiana debutta domani contro la Scozia a Beziers : La Nazionale italiana di Rugby debutterà domani al Mondiale Under 20 affrontando la Scozia a Beziers Il Mondiale U20 degli Azzurri capitanati da Michele Lamaro approda sulla pagina Facebook ufficiale della FIR e sul portale www.theRugbychannel.it. Tutti gli appassionati potranno seguire gratuitamente sui propri personal computer e sui propri smartphone i cinque incontri che vedranno la Nazionale italiana U20 protagonista nel Mondiale di ...

Rugby - Test Match 2018 : Yamaha Jubilo-Italia. Programma - orario e come vederla in tv. La data della partita : Iniziano gli attesi Test Match di giugno 2018 per la nazionale italiana di Rugby: la trasferta in Giappone per la banda di Conor O’Shea è già partita da qualche giorno, sabato 2 giugno ci sarà anche il primo incontro. Un no caps contro il club del Sol Levante dello Yamaha Jubilo: partita già importante per Testare la temperatura del XV azzurro. Andiamo a scoprire il Programma e l’orario dell’incontro (al momento non è prevista ...

Rugby – Italia Emergenti : tre cambi per la Nations Cup 2018 : Italia Emergenti Rugby: al via il raduno degli azzurri in vista della World Nations Cup 2018 E’ iniziato oggi a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI, il raduno della Nazionale Emergenti che dal 2 al 10 giugno sarà impegnata nella World Rugby Nations Cup 2018 che per il secondo anno consecutivo si disputerà in Uruguay. Sede degli incontri l’Estadio Parque Artigas Club Atletico Juventud di Las Piedras. Sono ventotto gli ...

Rugby – Serie A : domenica si gioca la finale che assegna il titolo di campione d’Italia - arbitra Passacantando : Sarà Claudio Passacantando a dirigere la finale che assegna il titolo di campione d’Italia di Serie A 2017/2018 Il fischietto pescarese Claudio Passacantando dirigerà domenica la finale per l’assegnazione del titolo di campione d’Italia di Serie A 2017/18, in programma allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia con inizio alle ore 17.00. In campo Verona Rugby e Valsugana Rugby Padova, società che hanno già conquistato il lasciapassare per il ...

Rugby – Italia U20 - Lamaro : “vogliamo confermare le ultime prestazioni del 6 Nazioni” : A Montechiari il raduno della Nazionale Italiana Under 20, il commento di Michele Lamaro capitano dell’Italia U20 Iniziato a Montichiari il raduno della Nazionale Italiana Under 20. La squadra guidata da Fabio Roselli fino al 25 maggio resterà in Lombardia per poi partire per la Francia dove il 30 maggio farà il suo esordio al World Rugby U20 Championship. “Abbiamo fatto un ottimo Sei Nazioni – ha esordito Michele Lamaro, capitano dell’Italia ...

Rugby – Italia - convocato Giosuè Zilocchi per il tour Estivo : Giosuè Zilocchi tra i convocati del tour Estivo con la nazionale Italiana di Rugby Prima giornata di lavoro sul campo di Calvisano per la Nazionale Italiana Rugby che venerdì volerà in Giappone per il tour Estivo 2018. Gli Azzurri di Conor O’Shea hanno lavorato divisi per reparto in mattinata, dividendosi tra il lavoro specialistico di avanti e trequarti e la palestra, mentre nel pomeriggio è andato in scena il primo allenamento collettivo ...

Rugby – Azzurri in raduno : la Nazionale italiana a Montichiari prima del Giappone : La Nazionale italiana di Rugby in raduno a Montichiari, venerdì si vola in Giappone Inizia a pochi passi dal Lago di Garda il tour estivo della Nazionale italiana Rugby che si raduna questa sera a Montichiari, in provincia di Brescia, in vista della partenza per il Giappone fissata per venerdì da Milano Malpensa. Tra domani mattina e giovedì sera i 31 Azzurri convocati dal CT Conor O’Shea si alleneranno presso gli impianti dei Rugby Calvisano ...

Super Rugby Como femminile È alle finali nazionali di Coppa Italia : Un poker di vittorie e il primo posto nel raggruppamento di Sondrio al campo sportivo Cerri, che vale il pass per le finali nazionali. Il Rugby Como femminile ha centrato l'obiettivo importante, ...

Rugby a 7 - Grand Prix 7s Rugby Europe Mosca 2018 : PAZZESCA ITALIA! Terzo posto di prestigio! Successo dell’Irlanda : Ottimo Terzo posto per l’Italia del Rugby a 7 nel Grand Prix 7s Rugby Europe di Mosca: gli azzurri hanno iniziato bene la fase ad eliminazione diretta battendo nei quarti il Portogallo per 14-7, prima di essere fermati in semifinale dalla Germania, che si è imposta per 7-22. Nella finale per il gradino più basso del podio l’Italia ha sconfitto la Francia per 14-5. La vittoria finale però è andata all’Irlanda, che ha superato per 28-5 ...

Rugby – Campionato di Eccellenza - il Petrarca Padova è Campione d’Italia sette anni dopo l’ultima volta : Il Petrarca Padova torna a laurearsi Campione d’Italia superando 19-11 i campioni uscenti del Patarò Calvisano sette anni dopo l’ultimo titolo il Petrarca Padova torna a laurearsi Campione d’Italia superando 19-11 i campioni uscenti del Patarò Calvisano: il tredicesimo scudetto nella storia dello storico Club biancoscudato arriva, per la prima volta dall’istituzione dei play-off, davanti al pubblico di casa, di fronte agli oltre ...