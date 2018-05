Rugby – E’ ufficiale | il giovane Marco Zanon al Benetton

sportfair

: Ecco le foto di Petrarca Rugby Official Page vs Rugby Calvisano - pagina ufficiale Finale Campionato Eccellenza Fed… - stede64 : Ecco le foto di Petrarca Rugby Official Page vs Rugby Calvisano - pagina ufficiale Finale Campionato Eccellenza Fed… - mastrocacho : UFFICIALE L’ARRIVO IN GIALLONERO DI UN ALTRO GIOVANE MATTIA GIOVANNINI Rugby Viadana 1970 è lieta di annunciare un… - VareseSport : Non riesce l'impresa al Malpensa Rugby #varesesport #rugby Rugby Calvisano - pagina ufficiale -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Ilè lieto di renderel’arrivo in biancoverde delatletaproveniente dal MoglianoCentro fisico e veloce classe 1997, è un prodotto del vivaio delBassano 1976. Arrivato in Ghirada già in U16 nella stagione 2012/2013, ha poi disputato anche l’annata successiva con la maglia dei Leoni biancoverdi U18 prima di passare all’Accademia Zonale di Mogliano. Nel giugno del 2015 con il Moglianovince il campionato nazionale juniores battendo in finale l’UnioneCapitolina. Nel settembre dello stesso anno avviene il suo passaggio in prima squadra e quindi l’esordio in Eccellenza con due mete nelle prime due presenze.già da due anni nel giro del gruppo allenato da coach Crowley ha continuato a disputare il massimo campionato italiano allenandosi in vari periodi dell’anno insieme ai Leoni biancoverdi. Sino all’esordio in ...