Rucco | ' Dalla Rosa insulta | ma è senza argomenti'

David Copperfield non è responsabile per le ferite riportate dalla persona "fatta scomparire" durante un tRucco : Non è stato giudicato responsabile per i danni riportati da un membro del pubblico "fatto scomparire" nel 2013 durante uno spettacolo di magia a Las Vegas. David Copperfield ha così vinto la causa che era stato intentata contro di lui da Gavin Cox, il cinquantasettenne che, cadendo per terra durante il trucco, sosteneva di aver riportato ferite e un trauma cerebrale. Secondo il giudice, l'uomo è interamente responsabile dei ...