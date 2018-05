Ruba una bicicletta e cerca di buttare sotto al treno il legittimo proprietario

Rubano una bicicletta elettrica - due giovani arrestati : Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri di Arezzo hanno tratto in arresto un 23enne ed un 28enne tunisini, senza fissa dimora, pregiudicati, per furto di una bicicletta elettrica. I due giovani sono ...

Ladri d'auto - Rubata una 500 nel cortile di casa : CORTE DE' CORTESI - Ladri con la 'passione' per le automobili: rubata una '500 Abarth 595' nuova ad un 80enne del paese a cui vent'anni fa, in simili circostanze, era stata sottratta una Bmw. La ...

L'aquila Ruba il pasto a una volpe : il furto è spettacolare : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Porto Ceresio - sabato lo spettacolo 'Chi Ruba un piede è fortunato in amore' : Lo spettacolo, la cui trama prende spunto da un fatto di cronaca dell'epoca, si apre con due truffatori che si introducono nottetempo in un museo per rubare il piede di una statua romana. I due ...

Marsala - Ruba una bicicletta e del materiale elettrico in via Salemi. Arrestato un giovane : ruba una bicicletta e del materiale elettrico. Lunedì notte il giovane marsalese Davide Piccione è stato sorpreso dai carabinieri che lo hanno Arrestato in flagranza di reato mentre era intento a ...

Palermo : Rubano auto all'Addaura - arrestati un uomo e una donna : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - Un uomo e una donna, Francesco Caponetto, 25 anni, e Maria Montalbano, 30 anni, sono stati arrestati per il furto di una Fiat 500 nella zona di l'Addaura, a Palermo. A segnalare il furto alla polizia è stato il sistema satellitare dell'auto. I due sono stati fermati da

Ruba il telefono ad una ragazza - scoperto grazie a Facebook : Le Rubano il telefono e scopre il responsabile grazie a Facebook. Lo scorso 20 aprile, una ragazza di 22 anni si trovava all'Hollywood Pub di Vigliano con delle amiche quando qualcuno le ha sottratto ...

Tenta di Rubare borsa a una donna e picchia la figlia di lei : Campi Bisenzio , Firenze, , 18 maggio 2018 - Ha Tentato di rubare una borsa, portandola via da un'auto dopo aver aperto lo sportello mentre la proprietaria era impegnata a parcheggiare , e poi ha ...

Recuperata dopo un inseguimento una delle Ford Rubate a Cupra : ASCOLI PICENO inseguimento sull'autostrada A14 la scorsa notte per recuperare una Ford Fiesta rubata a Cupra Marittima. Gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Vasto hanno intercettato ...

Vigliano : Giovani ladri Rubano una capretta - Carabinieri la restituiscono al proprietario : Una capretta il bottino del furto avvenuto lo scorso 7 maggio a Vigliano. I responsabili dell'accaduto, M.L. di 20 e B.L. di 24 anni, entrambi residenti nel Cossatese, hanno rimediato una denuncia. ...

Assalto in A14 - i milioni Rubati per una vita nel lusso sfrenato e l'affermazione sociale : Approfondimenti Sgominata la banda che assaltò portavalori in A14, ecco i blitz della Polizia - VIDEO 30 agosto 2017 Sim card intestate a stranieri, ecco come comunicavano gli uomini del commando 31 ...

Aveva in auto una bici Rubata a Torino : 49enne nei guai : Fermato per un controllo, viene trovato in possesso di un mezzo rubato dal servizio di bike sharing del Comune di Torino. Un 49enne residente in Valsesia è stato denunciato per ricettazione dagli ...

Luna di miele a Milano - sposini deRubati in hotel : Rubati 200mila euro : La Luna di miele ha un sapore amarissimo per due sposini che hanno scelto un hotel di lusso di Milano per trascorrere i giorni più belli. La coppia, arrivata dall'Iran insieme ad altri familiari, ...

