Rottura dell' alleanza tra Di Maio e Lega | i piani di Matteo Salvini

“È colpa mia”. Sbam! Rottura Damellis : Andrea confessa. Ha tenuto segreto il motivo dell’addio da parte di Giulia De Lellis - ma ora spiattella tutto : I fan più affezionati di Andrea Damante e Giulia De Lellis non perdono le speranze di rivederli nuovamente insieme. L’ex coppia più amata, e seguita, di Uomini e Donne ha deciso, circa un mese fa, di lasciarsi senza dare alcuna spiegazione. Sembrava che andasse tutto bene tra loro sia Andrea che Giulia, dopo due anni relazione, progettavano insieme il loro futuro, invece qualcosa è andato storto. L’ex concorrente del Grande Fratello ...

Cristiano Ronaldo-Real Madrid - ecco i motivi della Rottura : una “mancanza di rispetto” nella trattativa per il rinnovo : Cristiano Ronaldo si appresta a lasciare il Real Madrid al termine di un’altra stagione da favola culminata con la vittoria della Champions League Cristiano Ronaldo ed il Real Madrid potrebbero separarsi in estate. Dopo la vittoria dell’ennesima Champions League di ieri sera, il fenomeno portoghese ha fatto capire di voler cambiare aria. Un gesto strano, inatteso, sopratutto dopo la sua lunga e vittoriosa militanza Madridista. Dunque ...

“Un sms - poi…”. Boom! Jeremias e Giulia De Lellis? Baby Rodriguez confessa. La Rottura dei Damellis è ormai acqua passata e ora - dopo le parole dell’ex gieffino vip - il gossip impazzisce : In occasione delle ultime puntate di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 che l’ha “lanciata”. Giulia De Lellis è tornata in televisione. La 22enne romana, ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip e influencer, ha parlato della fine della sua storia d’amore con l’ex tronista Andrea Damante, durata circa due anni. Ora sembra che l’ex ...

Corea del Nord - Trump cancella il vertice con Kim Jong-un. Il «modello Libia» evocato dagli Usa dietro la Rottura : I due leader non si incontreranno il prossimo 12 giugno a Singapore. Nella lettera al leader Nord Coreano, il presidente Usa ringrazia Kim Jon-Un per la liberazione degli ostaggi americani e parla di «occasione perduta» e di «momento triste per la storia». Ma la Casa Bianca lancia anche velate minacce: «Parli delle tue capacità nucleari, ma le nostre sono così enormi e potenti che prego Dio che non siano mai utilizzate»...

“Sai - Filippo in quei momenti…”. Grande Fratello - Lucia confessa il vero motivo della Rottura : Al Grande Fratello è scoppiata la prima coppia. Filippo e Lucia, che si sono avvicinati sin dai primi giorni del reality, stanno vivendo un profondo momento di crisi nella Casa più spiata d’Italia. Fulmine a ciel sereno, perché tutti, inquilini compresi, erano convinti che la loro love story arrivasse quantomeno alla fine dell’esperienza del Grande Fratello. E invece, a sorpresa, hanno messo la retromarcia. L’addio si è ...

Centrodestra - perché martedì può essere il giorno della Rottura : Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni in trincea : Il Centrodestra rischia un epilogo che più triste non si può. Tornato prima coalizione il 4 marzo con il consenso del 37% degli italiani, cresciuto di altri due punti negli ultimi sondaggi, ...

DI MAIO-SALVINI/ Staffetta o Rottura - l'ora della verità davanti a mercati e Quirinale : La vera scommessa è se "tra poche ore" Di Maio e Salvini si arrenderanno accusandosi reciprocamente davanti al Quirinale o se daranno vita a una Staffetta di Governo. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 09:36:00 GMT)rottura DI MAIO-SALVINI/ La profezia di Berlusconi e lo spettro del voto, di A. FannaSPILLO/ Giuliana e quei voti che mettono in crisi Lega e M5s, di S. Luciano

Matteo Gentili/ Sapeva già della Rottura tra Paola Di Benedetto e Monte? Stasera la verità (Grande Fratello) : Matteo Gentili, dalle pesanti liti con Luigi Favoloso e Mariana Falace alla relazione che nasce con Alessia Prete: i due volti di questa avventura per l'ex calciatore (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 06:46:00 GMT)

“Elena Morali è di nuovo single”. L’annuncio a sorpresa : il perché della Rottura con Scintilla : Galeotta fu l’Isola dei Famosi, delizia di ogni vip che vi partecipa alla caccia di nuovi amori e croce di chi invece, già fidanzato o sposato, si trova costretto a fare i conti con le tentazioni nascoste dietro ogni palma. Non è una novità che alle volte i reality show mettano a dura prova, e alle volte distruggano, anche le più solide delle coppie. Così è stato, purtroppo, anche per Elena Morali e il suo Scintilla, vero nome di ...

Colton Haynes divorzia da Jeff Leatham - dalla morte della madre al tradimento : le cause della Rottura : Colton Haynes divorzia da Jess Leatham. Quelli che sembravano rumors e pettegolezzi hanno trovato conferma nei documenti del divorzio mostrati da TMZ sul web qualche ora fa. A quanto pare l'attore di Teen Wolf, presto ad Arrow di nuovo come regular nella prossima stagione, ha già messo fino al suo matrimonio con il fiorista delle star. Sono proprio i documenti per il divorzio finiti nelle mani dal noto sito ad alzare il velo sulle cause e ...

Colton Haynes divorzia da Jeff Leatham : dalla morte della madre al tradimento : le cause della Rottura : Colton Haynes divorzia da Jess Leatham. Quelli che sembravano rumors e pettegolezzi hanno trovato conferma nei documenti del divorzio mostrati da TMZ sul web qualche ora fa. A quanto pare l'attore di Teen Wolf, presto ad Arrow di nuovo come regular nella prossima stagione, ha già messo fino al suo matrimonio con il fiorista delle star. Sono proprio i documenti per il divorzio finiti nelle mani dal noto sito ad alzare il velo sulle cause e ...

Paola Di Benedetto e Francesco : le dichiarazioni dopo la Rottura della relazione Video : dopo le voci di una presunta crisi [Video] è giunta la conferma della rottura definita tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto: i due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi si sono lasciato lo scorso 20 aprile ma solo adesso sono arrivati i commenti dei due diretti interessati. La prima a prendere la parola è stata la modella, la quale ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, che sara' in edicola domani 9 maggio 2018. Poi è giunta la replica ...

Paola Di Benedetto e Francesco : le dichiarazioni dopo la Rottura della relazione : dopo le voci di una presunta crisi è giunta la conferma della rottura definita tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto: i due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi si sono lasciato lo scorso 20 aprile ma solo adesso sono arrivati i commenti dei due diretti interessati. La prima a prendere la parola è stata la modella, la quale ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, che sarà in edicola domani 9 maggio 2018. Poi è giunta la replica via ...

Francesco Monte parla della Rottura con Paola Di Benedetto : Paola Di Benedetto: le spiegazioni di Francesco Monte E’ durata meno della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi che la relazione tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. I due, conosciutesi all’interno del reality di Alessia Marcuzzi, si sono detti addio poco tempo fa, dopo che la ragazza ha avuto l’ultimo chiarimento televisivo con il suo precedente compagno Matteo, che è uno dei concorrenti scelti da Barbara ...