Moto Gp - Valentino Rossi : 'Io Premier? Potrei dare una mano...' : Valentino Rossi è carico in vista della gara del Mugello e scherza anche su temi delicati come quello della politica italiana e sente che con una sua bella prestazione potrebbe essere d'aiuto a stemperare gli animi. 'Lo sport serve anche a questo, no? Certo che ci proverò' dice il campione della Yamaha. E ...

Governo - Boccia (Pd) : “Fiducia a Cottarelli? Ne dobbiamo discutere. Pd? Primarie per il pRossimo candidato premier” : “La fiducia a Cottarelli? dobbiamo discuterne, non è scontata”. Sono le parole di Francesco Boccia, deputato del Partito democratico, all’ingresso degli uffici della Camera. “Il Pd c’è ed è unito, ma per la premiership servono le Primarie. Vedo troppi candidati di prima mattina, e ne arriveranno altri. Chi vincerà le Primarie sarà il candidato di un centrosinistra ampio. Il Movimento 5 stelle? Intanto non dichiarino ...

Giuseppe Conte - quando Vittorio Feltri scriveva : 'Il pRossimo premier? Sarà un cog*** di prima grandezza' : Di seguito riproponiamo l'editoriale di Vittorio Feltri apparso su Libero dello scorso 5 maggio. Più di due settimane fa, provocatoriamente ma neanche tanto, il direttore profetizzava che chiunque ...

«Chi è Conte? Non lo conosce nessuno» : la stampa estera giudica il pRossimo premier : Giudizi taglienti e sorpresi sulla gran parte dei quotidiani internazionali per la scelta fatta da Salvini e Di Maio. E il Telegraph attacca: «Ma non è quel genere di tecnocrate che il Movimento 5 Stelle ha sempre contrastato?» Giuseppe Conte, ecco il curriculum del possibile presidente del Consiglio" Italia anno zero: il nuovo governo visto dalla stampa estera"

5S-Lega indicano Conte : “Sarà premier politico” Le pRossime tappe : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – Il nome del premier c’è. A ottanta giorni dal voto e dopo lunghe trattative sul contratto di governo, M5S e Lega hanno finalmente indicato al presidente Mattarella il profilo frutto dell’intesa. Giuseppe Conte, professore ordinario di diritto privato a Firenze e avvocato cassazionista, è ufficialmente il presidente del Consiglio scelto dagli alleati in vista di un governo giallo-verdi.“Oggi ...

5S-Lega indicano Conte : "Sarà premier politico" Le pRossime tappe : Puntiamo a far crescere l'economia italiana per ridurre il debito a fronte di politiche fallimentari". "Senza un lavoro stabile non c'è prospettiva, famiglia, figli. Non è possibile che il 20% degli ...

5S-Lega indicano Conte : “Sarà premier politico” Le pRossime tappe : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – Il nome del premier c’è. A ottanta giorni dal voto e dopo lunghe trattative sul contratto di governo, M5S e Lega hanno finalmente indicato al presidente Mattarella il profilo frutto dell’intesa. Giuseppe Conte, professore ordinario di diritto privato a Firenze e avvocato cassazionista, è ufficialmente il presidente del Consiglio scelto dagli alleati in vista di un governo giallo-verdi.“Oggi ...

5S-Lega indicano Conte : “Sarà premier politico” Le pRossime tappe : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – Il nome del premier c’è. A ottanta giorni dal voto e dopo lunghe trattative sul contratto di governo, M5S e Lega hanno finalmente indicato al presidente Mattarella il profilo frutto dell’intesa. Giuseppe Conte, professore ordinario di diritto privato a Firenze e avvocato cassazionista, è ufficialmente il presidente del Consiglio scelto dagli alleati in vista di un governo giallo-verdi.“Oggi ...

5S-Lega indicano Conte : 'Sarà premier politico' Le pRossime tappe : Puntiamo a far crescere l'economia italiana per ridurre il debito a fronte di politiche fallimentari'. 'Senza un lavoro stabile non c'è prospettiva, famiglia, figli. Non è possibile che il 20% degli ...

“Giuseppe Conte è il pRossimo premier”. Tutto sul nome che circola per Palazzo Chigi : Giuseppe Conte, chi è? Il suo nome è spuntato fuori all’improvviso appena 24 ore prima della salita al Colle di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ma di lui si è parlato già in campagna elettorale quando il leader del Movimento 5 Stelle lo ha presentato all’elettorato come possibile ministro di un, ormai sfumato, esecutivo ‘grillino’. Conte è professore ordinario di Diritto privato. Ha approfondito i suoi studi alla Yale University, alla New ...

“Giuseppe Conte è il pRossimo premier”. Tutto sul nome che circola per Palazzo Chigi : Giuseppe Conte, chi è? Il suo nome è spuntato fuori all’improvviso appena 24 ore prima della salita al Colle di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ma di lui si è parlato già in campagna elettorale quando il leader del Movimento 5 Stelle lo ha presentato all’elettorato come possibile ministro di un, ormai sfumato, esecutivo ‘grillino’. Conte è professore ordinario di Diritto privato. Ha approfondito i suoi studi alla Yale University, alla New ...

Di Maio : nelle pRossime ore scioglieremo nodo premier : Roma, 19 mag. , askanews, - "Approvato il contratto nelle prossime ore, nei prossimi giorni, in questo fine settimana scioglieremo il nodo del premier e poi ci dedicheremo alla squadra di governo. Si ...

Sì della Lega al premier M5S : Conte in pole - Rossi per l'Economia : Di Maio mette ancora un «se» alla possibilità di un suo passo indietro. Malgrado i ripetuti «no» di Salvini, il leader grillino continua ancora a nutrire la speranza di...

Governo - Mattarella : Parlerò solo col premier. Spunta Rossi all'Economia : Il presidente della Repubblica mette i paletti. Trattativa in corso: Salvini vuole ministeri di peso e lascerebbe Palazzo Chigi ai 5 Stelle, ma non a Di Maio. La consacrazione del contratto di Governo «alla tedesca» da parte degli iscritti alla piattaforma Rousseau (94% di sì) sarà seguita, oggi, dal voto nei gazebo della Lega. Il voto dei militanti non è mai stata una preoccupazione dei due partiti, peraltro forti di sondaggi che li danno in ...