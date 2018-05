Roseanne senzaRoseanne | lo spinoff di The Middle tra i piani ABC post-cancellazione

blogo

(Di giovedì 31 maggio 2018) La tempesta che si è abbattuta suBarr, la sua serie tv e ABC non sembra destinata a placarsi in breve tempo.(Pappa e Ciccia in Italia) era tornata in onda su ABC con una decima stagione revival e un enorme successo, nonostante qualche remora dei critici e non solo, per il suo appoggio a Trump e le sue battute sempre al limite tra l'offesa e il sarcasmo. Rinnovata per un'undicesima stagione da 13 episodi, la serie è stata cancellata da ABC a seguito di un tweet razzista diBarr in cui paragonava un'ex consigliera di Obama ad una scimmia. ABC cancella/Pappa e Ciccia dopo un tweet razzista diBarr. prosegui la letturasenza..., lodi Thetra iABC. Trump contro ABC pubblicato su TVBlog.it 31 maggio 2018 10:17.