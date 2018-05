Roma | nel Parco del Pineto rifiuti e pelli di serpenti dentro all' area giochi

Piazza Affari nervosa in attesa di notizie da Roma - nuova seduta sprint per Fca. Soffre Enel : ... parallelamente al riemergere di tensioni su Btp con il tasso del biennale risalito all'1,3% dopo che in mattinata era sceso fino allo 0,7% sull'ipotesi di Ciocca , Bankitalia, ministro dell'Economia ...

Governo - diretta : Salvini cancella i comizi e torna a Roma. Arriva anche la Meloni. Il nodo è ingresso Fdi nell’esecutivo : E’ iniziato alla Camera l’incontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini e il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. La riunione Arriva al termine dell’incontro tra Salvini e Giorgia Meloni. I Fratelli d’Italia ha annunciato con Ignazio La Russa che sono pronti a sostenere il Governo M5s-Lega. Resta da capire se esponenti del partito di destra entreranno nella formazione dell’esecutivo. Tra le ipotesi c’è ...

Roma - Elena Pacifici cade e muore nel vano ascensore/ Quel mestolo sospetto trovato vicino al cadavere… : Una donna di 77 anni è precipitata dal sesto piano nel vano ascensori del suo palazzo morendo sul colpo, tutte da capire le dinamiche dell'incidente successo a Roma(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 13:35:00 GMT)

Gucci Cruise 2019 - nella necropoli Romana l'Inferno sontuoso di Alessandro Michele : Il mondo immaginario dell'aldilà per Gucci è un luogo in cui la Moda sboccia, si esalta, si annulla, sprofonda e alla fine resuscita. Lasciando intatta la sua anima. EVA DESIDERIO, inviata ad Arles

Taekwondo - Grand Prix Roma 2018 : show nella Capitale - Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo in cerca di un podio storico : Un appuntamento storico per dare linfa al ricambio generazionale azzurro e avvicinare i giovani italiani al Taekwondo. Il Grand Prix 2018 aprirà le danze a Roma, dove i migliori interpreti internazionali della disciplina si sfideranno per andare a caccia del podio e per accumulare punti importanti per non dover rincorrere gli avversari nel ranking. Restare davanti, infatti, vuol dire garantirsi tabelloni meno stressanti, soprattutto in una fase ...

Beatrice Iannozzi - proprietaria del Jackie O' a Roma - rapinata nella sua villa dell'Olgiata : Agguato da incubo nella villa all'Olgiata della proprietaria del Jackie O' di Roma. Lo riporta un articolo pubblicato sul Messaggero.Terrore nella villa della regina delle notti Romane, Beatrice Iannozzi, amica dei vip e proprietaria del leggendario Jackie O', il locale a due passi da via Veneto frequentato dal jetset di mezzo mondo. Il blitz dei banditi armati e incappucciati è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi ...

Il coraggio delle donne nel Romanzo di Laetizia Colombani : Ogni personaggio con la propria storia in svolgimento in diverse latitudini dello stesso mondo contemporaneo esprime la sua resistenza e la sua voglia di cambiare una società che ancora relega le ...

