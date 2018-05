Roma | festa del 2 giugno blindata | parata | chiusure e deviazioni

Vertenza Honeywell - manifestazione a Roma dei lavoratori dinanzi al Mise : Chieti - manifestazione di protesta oggi a Roma, dinanzi la sede del Mise, dei sindacati confederali e la rsa della Honeywell di Atessa (Chieti) dopo che lo stesso Ministero del Lavoro aveva bocciato, lo scorso 23 maggio, la cassa integrazione richiesta per i circa 400 lavoratori. "Istituzioni impotenti e contraddittorie - ha commentato Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, responsabile dei settori auto ed elettrodomestici. "La ...

Governo : 2 giugno - da Palermo pullman per manifestazione M5S a Roma : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - Anche una delegazione di attivisti e portavoce del M5S Palermo parteciperà il 2 giugno alla manifestazione organizzata dal Movimento il 2 giugno a Roma. "Facciamoci sentire - si legge sull'evento della pagina Facebook del Movimento di Palermo - E' importante che lo fac

Governo : 2 giugno - da Palermo pullman per manifestazione M5S a Roma : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) – Anche una delegazione di attivisti e portavoce del M5S Palermo parteciperà il 2 giugno alla manifestazione organizzata dal Movimento il 2 giugno a Roma. “Facciamoci sentire – si legge sull’evento della pagina Facebook del Movimento di Palermo – E’ importante che lo facciamo, tutti insieme a partire da ora. Organizzeremo anche delle manifestazioni nelle principali città ...

Cottarelli stringe sui ministri - pronto a salire al Colle. Di Maio all’attacco : manifestazione a Roma il 2 giugno : Tornano i nomi di Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, Alessandro Pajno presidente del Consiglio di Stato, Lucrezia Reichlin, docente di Economia alla London Business School. Possibili nuovi innesti come Tronca e Cantone. Savona: «Grave torto subìto». Il leader M5s rilancia sull’impeachment per il capo dello Stato. Per Salvini la priorità del Parlamento è la riforma della legge elettorale: «Chi prende un voto in più ha la ...

Di Maio : «Il 2 giugno manifestazione in piazza a Roma» : ... ' Non risponde a verità la circostanza riferita dall'onorevole Di Maio a 'Pomeriggio Cinque' che al presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell'Economia '...

Pd - Martina 'Fiducia a Cottarelli'. Renzi 'Salviamo il Paese'. E i dem manifestazione nazionale a Roma il 1° giugno : Una serie di colloqui per valutare la situazione politica. Nei prossimi giorni sono in programma le assemblee dei gruppi Dem e una direzione nazionale del partito per valutare come votare sulla ...

Pd - dal 29 maggio iniziative in tutto il paese : l'1 giugno manifestazione a Roma e Milano : ... probabile voto dopo l'estate; Solidarieta' a Mattarella dopo le critiche di Lega e M5s 28 maggio 2018 Governo, Fortuna , Unicusano, : 'Momento difficile, ma no fine mondo' 28 maggio 2018 Governo, Di ...

Totoministri - Cottarelli stringe sulla squadra. Domani sale al Colle. Di Maio : manifestazione a Roma il 2 giugno : Tornano i nomi di Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, di Lucrezia Reichlin, docente di Economia alla London Business School, ma anche di Giampiero Massolo. Possibili nuovi innesti come Tronca e Cantone. Savona: «Grave torto subìto». Il leader M5s rilancia sull’impeachment per il capo dello Stato. Per Salvini la priorità del Parlamento è la riforma della legge elettorale: «Chi prende un voto in più ha la maggioranza per ...

Governo : Pd - 1 giugno manifestazione nazionale a Roma : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Domani il Partito democratico sarà in tutto il Paese per una mobilitazione in difesa delle istituzioni democratiche e della Costituzione in queste ore sotto un attacco senza precedenti. Ciò che i presunti vincitori delle elezioni hanno detto, dicono e annunciano, preoccupa e non può rimanere senza risposta. Stanno alzando irresponsabilmente i toni e dividono il Paese. Si legge in una nota del Pd. Il Partito ...

Marcucci : 2 giugno festa Italia. Chi ricorda marcia su Roma si fermi : Marcucci: facciamo vedere a Di Maio e Salvini che democrazia in Italia è forte Roma – Di seguito le parole di Andrea Marcucci, capogruppo del Pd a Palazzo Madama. "Il 2 giugno è la nostra festa, la festa dell'Italia. Chi vuole fare rievocazioni della marcia su Roma, con mobilitazioni ridicole contro l'Europa, contro il Presidente della Repubblica, contro tutte le istituzioni, si fermi prima del precipizio. Faremo vedere

Governo : Di Maio - il 2 giugno manifestazione a Roma : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – “Organizzeremo delle manifestazioni nelle principali città italiane, delle passeggiate, dei gesti simbolici, tutto ciò che è possibile fare pacificamente per affermare il nostro diritto a determinare il nostro futuro. Il 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica, invito tutti a venire a Roma, dove faremo un grande evento”. Lo dice Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook. ...

Governo : Marcucci - 2 giugno festa Italia - no rievocazione marcia su Roma : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Il 2 giugno è la nostra festa, la festa dell’Italia. Chi vuole fare rievocazioni della marcia su Roma, con mobilitazioni ridicole contro l’Europa, contro il Presidente della Repubblica, contro la tutte le istituzioni, si fermi prima del precipizio. Faremo vedere a Di Maio e a Salvini che la democrazia in Italia è forte”. Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea ...

