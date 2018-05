Roma - entra in ascensore - cade nel vuoto e muore : 'La porta non si doveva aprire' : Roma È una delle paure che tutti ci portiamo dentro: aprire la porta dell'ascensore e cadere nel vuoto. È successo ieri pomeriggio, attorno alle 15.30, in un palazzo di fine Ottocento di Roma, in ...

La Romania scalpita per entrare nell'eurozona : "Sarebbe uno scudo" : Nel 2017 l' economia è cresciuta del 6,9% , il tasso più alto dei Ventotto e nonostante la forte emigrazione la disoccupazione è bassissima: sotto il 5% della popolazione attiva. Un ingresso nell'...

Giuseppe Conte - la scorta entra in casa sua a Roma : è il segnale : governo a un passo : E Conte potrebbe prepararsi a salire al Quirinale per presentare la sua lista dei ministri, in cui come chiesto da Matteo Salvini e Luigi Di Maio Savona è al primo posto nella casella dell' Economia .

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Elina Svitolina batte Anett Kontaveit e centra la seconda finale consecutiva! : La campionessa uscente Elina Svitolina centra la seconda finale consecutiva agli Internazionali d’Italia di tennis in corso di svolgimento a Roma: l’ucraina batte 6-4 6-3 in 75 minuti di gioco l’estone Anett Kontaveit ed ora attenderà la vincente tra Simona Halep e Maria Sharapova. In caso di successo della rumena, ci sarà lo stesso atto conclusivo dell’edizione 2017. L’estone impiega qualche gioco ad entrare in ...

Roma - il cecchino di corso Francia colpisce ancora : centrato dai piombini a un gatto : Il cecchino di corso Francia colpisce ancora. Un nuovo caso è arrivato negli uffici di polizia del commissariato di zona: la denuncia di una signora che ha visto il suo gatto colpito dai...

Manifesto prolife a Roma - cosa c’entra l’aborto con lo sterminio delle donne? : Quando eravamo piccole, noi degli anni Settanta, le nostre nonne ancora ci dicevano di non mettere la minigonna per non incappare nel maniaco di turno. “Te la vai a cercare”. Quante volte abbiamo sentito questa frase e quante volte la sentiamo ancora oggi, a distanza di quasi 50 anni, magari sussurrata dai “malpensanti” di fronte alla conta oscena di donne violentate o uccise. Se l’è cercata. Come se, rispetto alla brutalità di ...

Pagelle/ Roma-Juventus (0-0) : Rugani sempre concentrato - i voti della partita (Serie A 37^ giornata) : Pagelle Roma Juventus (0-0): i voti della partita, i giudizi ai calciatori scesi in campo all'Olimpico nella partita valida per la 37^ giornata di Serie A. Fazio e Barzagli i migliori(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 13:46:00 GMT)