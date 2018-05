ROMA - ELENA PACIFICI CADE E MUORE NEL VANO ASCENSORE/ “La porta non doveva aprirsi” : giallo suicidio : Una donna di 77 anni è precipitata dal sesto piano nel VANO ascensori del suo palazzo morendo sul colpo, tutte da capire le dinamiche dell'incidente successo a ROMA(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:23:00 GMT)

Pray pic-nic per tutti e corsa con Elena ROMAgnolo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Pray pic-nic per tutti e corsa ...

ROMA - i funerali di Elena uccisa dall'asfalto killer : palloncini bianchi e il rombo delle moto : Una nuvola di palloncini bianchi verso il cielo e il rombo delle moto degli amici bikers hanno salutato Elena Aubry, la ragazza di 26 anni morta a Roma in via Ostiense, sbalzata dalla sua due ruote...

Palloncini bianchi - moto rombanti e le note di Vasco : folla a ROMA per l'ultimo saluto a Elena : Una nuvola di Palloncini bianchi verso il cielo, il rombo delle moto degli amici bikers e le note di 'Vivere' di Vasco Rossi accompagnano l'ultimo saluto a Elena Aubry , la ragazza di 26 anni morta a ...

Elena Aubry - morta in un incidente a ROMA. La Procura indaga per omicidio colposo. "Mai spesi i 4 milioni destinati alla manutenzione" : La Procura indaga per omicidio colposo in relazione alla morte di Elena Aubry, 26 anni, deceduta ieri su via Ostiense dopo che la sua moto è andata a sbattere contro un guard rail, in un tratto di strada dove ci sono vari avvallamenti per le radici degli alberi. Il pm Laura Condemi ha affidato la delega al medico legale per effettuare l'autopsia.Il fascicolo è contro ignoti e chi indaga esclude che a causare l'incidente siano stati ...

Elena - centaura 26enne morta a ROMA. Madre su Fb : «Maledette buche - hanno ucciso mia figlia» : Elena Aubry stava tornando dal mare in una domenica di maggio in sella alla sua moto, una Honda Hornet. Aveva 26 anni, ed è morta dopo aver perso il controllo del mezzo su via...

ROMA - incidente stradale via Ostiense : morta Elena Aubry/ Ultime notizie : strada deformata da radici la causa? : Roma, incidente stradale in via Ostiense: muore Elena Aubry, 25enne, a bordo della sua moto. strada deformata da radici degli alberi la causa del sinitro?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:31:00 GMT)

Elena muore in un incidente - la madre accusa : "Colpa delle maledette buche di ROMA" : Non riesce a darsi pace Graziella Viviano. Sua figlia Elena Aubry è morta a soli 26 anni in un...

ROMA - morta in moto sull'Ostiense : 'Elena uccisa dalla strada dissestata' : 'Era un sogno di ragazza, ora non c'è più per colpa di quelle maledette radici, può essere andata solo così, ho visto le foto, si notano gli avvallamenti sull'asfalto, la strada dissestata'. A parlare ...

Elena Santarelli : 'Bello tornare a ROMA'. E pubblica un video di cassonetti stracolmi di rifiuti : 'Tornata a Roma, mi mancava proprio questa bella pulizia'. Elena Santarelli torna nella capitale da Trento, città dove vive da qualche mese per curare il suo bimbo, e pubblica una stories su Instagram ...

Elena ROMAgnolo trascina la sua squadra a Milano : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Sport > Elena Romagnolo trascina la sua ...

"Ragazze di ieri" - l'ultimo ROMAnzo di Elena Accati presentato a Biella : Un pubblico da grandi occasioni, così folto da occupare anche le balconate superiori della Biblioteca Civica di Biella, ha partecipato alla presentazione dell'ultimo libro di Elena Accati, "Ragazze di ...