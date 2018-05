Roma | buche a luci rosse

Troppe buche sulle strade di Roma - accorciata l'ultima tappa del Giro : buche stradali coperte in fretta e furia per evitare non solo una figuraccia in eurovisione, ma anche qualche incidente ai campioni del Giro d’Italia. E sì perché la corsa si sta concludendo con l’arrivo dell’ultima tappa ai Fori Imperiali, e una caduta di Froome o dei suoi più diretti inseguitori andava evitata a tutti i costi. Le buche di Roma hanno costretto gli organizzatori a ridurre il tracciato ...

Buche - sciagure degli autobus e cadute dei motociclisti : il degrado di Roma : Le Buche a Roma hanno ostacolato anche il Giro d'Italia . Eppure, la soluzione al problema non sembra ancora arrivare. Non sono bastati i morti, i feriti e i numerossimi problemi alla vialbilità. ...

Giro d’Italia - Mauro Vegni difende la tappa di Roma : “sfido chiunque a trovare le buche di cui si parla” : Il direttore del Giro d’Italia è tornato a parlare delle polemiche scaturite dopo l’ultima tappa di Roma, facendo chiarezza su alcuni punti Mauro Vegni non ci sta, troppe le polemiche scaturite dopo l’ultima tappa della 101ª edizione del Giro d’Italia per rimanere nell’ombra. Il direttore della corsa in rosa è intervenuto per smorzare le critiche dopo la frazione andata in scena domenica sulle strade della Capitale, ...

Roma - buche al Giro : Campidoglio sotto tiro per le riparazioni inutili : Roma La partenza era prevista per le 16 di domenica. E fino a due ore prima, gli operai ingaggiati all?ultimo minuto dal Campidoglio cercavano di rattoppare alla meglio le strade della...

Gatta : stiamo riducendo buche a Roma - ma ci vorrà del tempo : Roma – Di seguito le parole di Margherita Gatta, assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale. Le buche a Roma? “Stanno diminuendo”. “Abbiamo programmato 90 lavori di manutenzione sulle strade di grande viabilità -spiega Gatta-. Oltre 40 sono già terminati o in corso. stiamo aggredendo su molti aspetti questo tema. Rientrare nella normalità su Roma, una grandissima città con una enorme rete stradale, non è certo ...

Roma - le buche e il Giro flop : giunta sotto processo - Raggi avvia un'inchiesta : Il giorno dopo la figuraccia in mondovisione del Giro fermo per buche - la tappa Romana è stata trasmessa in 194 paesi - Virginia Raggi chiama a raccolta gli assessori e avvia un'indagine interna su ...

Roma - Municipio VII - Non è bastata la tappabuche : I soldi annunciati dalla giunta Romana per tamponare, almeno in parte, l'emergenza buche nei vari quartieri, nel VII Municipio non sono ancora arrivati. Nonostante siano passati tre mesi da quella ...

Vaticano critica le buche di Roma : anche il giornale del Papa si occupa delle strade groviera : CITTA' DEL Vaticano - Sul giornale del Papa finora i macroscopici problemi di Roma sono stati diplomaticamente accantonati. Non ci sono stati articoli sugli alberi che cascavano sulle auto dopo un ...

Il Giro d'Italia in 80 buche. Siamo saliti in sella per testare la tappa "groviera" di Roma : L'ultima tappa del Giro d'Italia l'hanno vinta le buche. Disseminate un po' lungo tutto il percorso di 11,5 km, nascoste alla bene e meglio dai rattoppi disposti dal comune di Roma all'ultimo minuto, hanno costretto i corridori a richiedere la "neutralizzazione della tappa" per motivi di sicurezza. Tanto che i giri lungo il circuito, da 10 previsti, sono dovuti diventare 3. Ma le condizioni dell'asfalto erano davvero così impraticabili? ...

Froome trionfa al Giro d'Italia - ma esplode il caso delle buche di Roma : Questo è l'itinerario che è stato scelto dagli organizzatori dei Giro, era noto ed è stato continuamente monitorato", il commento di Angelo Diario, presidente pentastellato della commissione Sport ...

Froome incoronato Imperatore del Giro a Roma - città dalle buche 'eterne' : Finale con polemiche per il fondo stradale dell'ultima tappa nel cuore della capitale. I corridori volevano scioperare. Poi prevale il buonsenso, corsa neutralizzata per la classifica generale - Caos ...

Giro - stop e polemiche a Roma : il caso delle buche segnate e non riparate : C'è un giallo dietro la mancata manutenzione delle strade per il Giro d'Italia. Flash-back: il Messaggero mercoledì percorre, insieme a un cicloamatore, Gianluca Santilli , che è anche presidente ...

Roma - Giro d'Italia chiuso per buche : l'imbarazzo del Campidoglio e quei rattoppi all'ultimo minuto : Il via alla tappa Romana del Giro è arrivato alle 16, fino alle 14 gli operai ingaggiati dal Campidoglio erano a spasso per il tracciato a rattoppare buche e dossi col bitume fresco. Lavori ...