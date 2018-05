Roma | auto travolge pedone Grave donna quarantenne

Buche - sciagure degli autobus e cadute dei motociclisti : il degrado di Roma : Le Buche a Roma hanno ostacolato anche il Giro d'Italia . Eppure, la soluzione al problema non sembra ancora arrivare. Non sono bastati i morti, i feriti e i numerossimi problemi alla vialbilità. ...

Andrea Febo - l'autore di Meta e Moro - live al Contestaccio : «Racconto la mia voglia di evadere e Roma» : Curioso il destino. Scrivi una canzone che partecipa al Festival di Sanremo , rischia l'eliminazione per presunto plagio, invece prosegue la gara e vince. Poi vola all'Eurovision, platea di centinaia ...

Roma : Viabilità - il 10 giugno stop per auto e moto : Roma – Dalle 10 alle 19 di domenica 10 giugno parte l’iniziativa #ViaLibera. Un’unica rete ciclopedonale che attraverserà tutta Roma con strade off-limits ad auto e scooter. Il percorso interesserà più strade. Da via Cola di Rienzo a via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci. Poi ancora da via XX Settembre a piazza Venezia e viale Manzoni, via Labicana, via Veneto e viale Regina Elena. Parte ...

Incidente in viale Legioni Romane - scontro auto quadriciclo : muore donna : Milano, 30 maggio 2018 - Una donna di 42 anni è morta stamani in seguito alle ferite riportate in un Incidente stradale avvenuto nella notte, poco dopo l'1, in viale Legioni Romane a Milano. Secondo ...

Roma - autobus dell'Atac si scontra con una moto : due feriti. Uno è grave : Due persone sono rimaste ferite intorno alla mezzanotte in via Guidoubaldo del Monte, a Roma, a causa di un incidente stradale. Intorno alla mezzanotte un bus Atac della line 230 si è scontrato con ...

Roma - scontro tra auto e moto : morto 28enne : Roma, 28 mag. - (AdnKronos) - Un motociclista di 28 anni è morto nella notte a causa di un incidente stradale dopo essersi scontrato con una automobile. E' accaduto in via Casale San Pio V, quando il centauro in sella ad una Suzuki Gsx si è scontrato con una Ford Focus morendo sul colpo. La salma è

Auto d'epoca va in contRomano sulla Romea : Momenti di panico oggi sulla Romea quando una vettura storica ha superato la fila, andando nella corsia opposta

Roma - 26enne gambizzato in auto a Rocca Cencia/ Ferito a fucilate - illeso 18enne : regolamento conti per droga? : Roma, 26enne gambizzato in auto a Rocca Cencia: ultime notizie, Ferito a fucilate un 26enne con precedenti, illeso l'amico 18enne in macchina con lui. regolamento di conti per droga?(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 18:58:00 GMT)

Roma - 25enne ferito da un colpo di pistola mentre era in auto : si indaga : Un ragazzo di 25 anni è stato ferito ieri pomeriggio con un colpo di pistola in strada alla periferia di Roma. A quanto ricostruito finora, il giovane era in macchina su via Arzachena quando è stato ...

Roma - le femministe contro il reddito di cittadinanza : “Meglio il reddito di autodeterminazione. Una misura di liberazione” : Non una di meno contro il reddito di cittadinanza. “Il reddito di autodeterminazione che Non Una Di Meno ha proposto nel Piano femminista contro la violenza di genere è una misura universale rivolta agli individui e non al nucleo familiare, che è il luogo dove spesso avviene la violenza”, spiega Marina del movimento di Non Una di Meno nel corso della manifestazione in occasione dei 40 anni della legge 194 a Roma. “Deve ...

Tivoli - due persone morte dopo essere precipitate da cavalcavia dell’autostrada Roma-L’Aquila : Due uomini sono morti dopo essere precipitati da un cavalcavia sull’autostrada A24 Roma-L’Aquila all’altezza dello svincolo di Tivoli. Dalle prime informazioni, si tratta di due fratelli gemelli di 55 anni nati a Roma e residenti a Gallicano nel Lazio. Ignoti i motivi del gesto: al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma la più accreditata è quella del suicidio. Secondo le prime informazioni, alcuni testimoni avrebbero ...