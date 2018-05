Roma | Ama | settimana dei cimiteri storici europei |   Ciak! si gira al Verano

Amazon apre un deposito a Roma : 70 posti di lavoro a tempo indeterminato : Amazon sbarca nella Capitale. Il colosso dell'e-commerce ha annunciato l'apertura di un nuovo deposito di smistamento a

Governo - Salvini richiamato a Roma per vedere Di Maio : annullati gli appuntamenti elettorali : Il segretario della Lega Matteo Salvini «non parteciperà questa mattina a questa iniziativa, si scusa ma in questo momento è stato chiamato a Roma» per la trattativa sul...

Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Il leader della Lega Matteo Salvini ha cancellato la girandola di impegni in Lombardia previsti nella giornata di oggi – il primo a Barreggio – richiamato a Roma. Lo si apprende da fonti Lega.

Blue Panorama sceglie Torino come nuova base e lancia linea Torino-Roma : Teleborsa, - Blue Panorama Airlines sceglie Torino come nuova base operativa ed annuncia l'avvio del nuovo collegamento Torino-Roma a partire dal 1° ottobre . La decisione concretizza la scelta ...

Rifiuti - l'Ama fa un bando : 188 milioni per portarli fuori Roma per 2 anni : Una spesa di 188 milioni di euro per portare per due anni l'immondizia indifferenziata fuori dalla Capitale. A tanto ammonta la maxi gara europea preparata dall'Ama che sarà pubblicata verso la metà ...

Di Maio chiama - Roma non risponde : nella Capitale flop dell'appello pro tricolore : tricolore cercasi. L'appello del capo politico pentastellato rimane inascoltato. LE IMMAGINI DELL'AGENZIA DIRE

Di Maio chiama alla mobilitazione : «Il 2 giugno in piazza a Roma. Ieri notte più buia al voto in agosto» : «Il 2 giugno invito tutti a venire a Roma per una grande manifestazione». Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio chiamando alla mobilitazione i cittadini con un video su...

Liverpool - il dopo Karius si chiama Alisson : la Roma ha paura di perdere il forte portiere brasiliano : I disastri di Karius in finale di Champions League hanno lasciato il segno, il Liverpool non ha nessuna intenzione di continuare con il portiere tedesco che, in estate, dirà addio ai reds. Il sogno di Jurgen Klopp si chiama Alisson, per questo motivo il club inglese è tornato a bussare alla porta della Roma dopo le avances mostrate nell’ultima sessione invernale. L’allenatore ex Borussia avrebbe chiesto ai propri dirigenti di fare di tutto per ...

