Roma | 2 giugno | 400 sindaci apriranno la parata ai Fori E domani Pappano dirige concerto

Roma - festa del 2 giugno blindata : parata - chiusure e deviazioni : Il centro di Roma si prepara a vivere un fine settimana a dir poco difficile sul fronte del traffico e della sicurezza: strade chiuse, bus deviati e rimozioni. Sarà una festa della Repubblica super ...

Meteo a Roma le previsioni per il 1 Giugno 2018 : Meteo a Roma. Domani previsto a Roma tempo stabile e soleggiato. Nel Lazio tempo stabile con locali acquazzoni pomeridiani possibili sui rilievi. Meteo Roma, le previsioni per domani venerdì 1 Giugno 2018 Tempo stabile con sole prevalente al mattino e al pomeriggio, cieli sereni anche nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +18°C e +30°C. Meteo Lazio, le previsioni per domani venerdì 1 Giugno 2018 Condizioni di tempo stabile e ...

Estate Romana 2018 - parte il 1° giugno : L'Estate 2018 vede da una parte un forte rilancio dei grandi eventi, concerti e spettacoli internazionali di cui Roma Capitale e le sue istituzioni culturali sono attenti registi e promotori e dall'...

Estate Romana : 4 mesi di musica - cinema e spettacoli : si parte il primo giugno : ... che offre l'opportunità di assistere, negli spazi del Teatro India e del Teatro Valle, ad oltre 50 eventi culturali tra cui 13 spettacoli teatrali, 5 eventi musicali live, 4 spettacoli di danza, ...

Zingaretti : 9 giugno sarò al Roma Pride insieme a Regione Lazio : DIRITTI. Pride, Zingaretti: PIAZZA CHE CHIEDE PIÙ DIGNITÀ È ANCHE NOSTRA Roma – Di seguito il tweet di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. “sarò al #RomaPride il 9 giugno. Perché è un grande, festoso e bellissimo evento civile e popolare. Quando una piazza chiede più diritti e dignità per tutti, allora è la nostra piazza. C’è la nostra gente e per questo la Regione Lazio e io ci saremo”. L'articolo ...

Estate Romana : si parte il 1° giugno. Quattro mesi di cinema - musica e spettacoli all'aperto : L'Estate 2018 vede da una parte un forte rilancio dei grandi eventi, concerti e spettacoli internazionali di cui Roma Capitale e le sue istituzioni culturali sono attenti registi e promotori e dall'...

Bioparco di Roma : il centro estivo aprirà lunedì 11 giugno : 1/7 Credit: Archivio Bioparco – Massimiliano Di Giovanni ...

Da oggi al 2 giugno Eataly Roma rende omaggio alla pasta : Roma, 31 mag. , askanews, Da oggi e fino a sabato 2 giugno Eataly Roma rende omaggio alla nascita della Repubblica Italiana con il 'Festival Viva la pasta!': fresca o secca, corta o lunga, la pasta ...

Roma : Viabilità - il 10 giugno stop per auto e moto : Roma – Dalle 10 alle 19 di domenica 10 giugno parte l’iniziativa #ViaLibera. Un’unica rete ciclopedonale che attraverserà tutta Roma con strade off-limits ad auto e scooter. Il percorso interesserà più strade. Da via Cola di Rienzo a via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci. Poi ancora da via XX Settembre a piazza Venezia e viale Manzoni, via Labicana, via Veneto e viale Regina Elena. Parte ...

Governo : M5S - 2 giugno pacificamente in piazza a Roma - Fico sarà alla parata/rpt : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Sabato 2 giugno ci vediamo tutti insieme a Roma in piazza Bocca della Verità alle ore 19 per dire con una sola voce: #IlMioVotoConta. Organizzatevi con le macchine, con i treni, con i pullman, con blablacar, ma è importantissimo che siate presenti! Rivolgetevi ai portavoce regionali per avere più informazioni sulla logistica. sarà una manifestazione assolutamente pacifica e democratica”. E’ quanto si ...

Governo : M5S - 2 giugno pacificamente in piazza a Roma - ci sarà anche Fico (2) : (AdnKronos) – “Però -si legge sul blog M5S- quello che è accaduto domenica è un fatto grave che ci deve fare riflettere. Il problema non è Paolo Savona, non è il nome di un ministro e non è nemmeno chi ha vinto tra Di Maio e Salvini. Qui il tema è che si è detto no al cambiamento che è stato votato il 4 marzo. Il ministro dell’economia che abbiamo individuato insieme alla Lega è un profilo altissimo, con le competenze adatte ...

