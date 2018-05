Rolex Giraglia 2018 – Tutto pronto per l’edizione numero 66

sportfair

(Di giovedì 31 maggio 2018)per la 66ª edizione della: 20 anni di partnership cone 236 barche iscritte Nel 1436 Renato di Provenza si appella a un nobile genovese, Raffaele di Garezzio, affinché ripopoli Saint Tropez. Così sessanta famiglie liguri fanno rinascere Saint Tropez, e come contropartita il duca s’impegna a non far pagar loro tasse, convenzione che durerà per duecento anni. Da allora sono passati oltre 5 secoli e alle famiglie liguri si sono sostituiti i 236 scafi e relativi equipaggi che dall’8 al 16 giugno si daranno battaglia nelle acque tra Saint Tropez e Genova per66 della. Grande successo di partecipazione perche, se rapportata ai numeri dell’anno precedente e mettendo in fila le barche iscritte – a parità di numeri – vede raddoppiare la lunghezza totale delle barche di questa edizione. Il programma La ...