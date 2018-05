Roland Garros | Muguruza | Halep e Sharapova al terzo turno

Diretta / Roland Garros 2018 Fabbiano Coric (6-4 2-6 1-6) streaming video e tv : tutto facile per Nadal : Diretta Roland Garros 2018, streaming video e tv: Fabio Fognini demolisce il giovane svedese Elias Ymer e vola al terzo turno, Thomas Fabbiano ci prova contro il croato Borna Coric(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:18:00 GMT)

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Fabio Fognini vola al terzo turno - Sharapova al terzo turno : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata del Roland Garros 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 11.00 . ...

Roland Garros – Halep sul velluto! La numero 1 al mondo spazza via Townsend in due set : Simona Halep supera l’americana Taylor Townsend: la tennista numero 1 al mondo si impone in due set con il punteggio di 6-3 / 6-1 Simona Halep supera agilmente il secondo turno del Roland Garros. La tennista numero 1 al mondo, finalista perdente della scorsa edizione, sembra aver iniziato lo Slam francese con il piede giusto. Simona Halep si è imposta sulla statunitense Townsend, attualmente numero 72 del ranking mondiale femminile, in poco più ...

Roland Garros – Pliskova al terzo set - Sharapova in due : adesso l’una contro l’altra in una sfida da urlo : Karolina Pliskova ha superato Safarova al terzo set: nei sedicesimi del Roland Garros affronterà Sharapova, vincitrice nella sfida contro Vekic Karolina Pliskova accede ai sedicesimi del Roland Garros. La tennista ceca ha avuto la meglio nel derby contro Safarova rimontando l’iniziale set perso per 6-3. Pliskova, attualmente numero 6 del mondo, ha conquistato i due set successivi con il punteggio di 4-6 / 1-6. Pliskova ai sedicesimi affronterà ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Fabio Fognini vola al terzo turno - Sharapova al terzo turno : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Fabio Fognini vola al terzo turno - Fabbiano in vantaggio su Coric : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

Tennis - Roland Garros : battuto Ymer - anche Fognini al terzo turno : Avanza anche l'austriaco Dominic Thiem, numero 8 del mondo e 7 del seeding, che batte il greco Stefanos Tsitsipas, numero 39 del ranking Atp, per 6-2, 2-6, 6-4, 6-4 in due ore e 40 minuti. MUGURUZA ...

Roland-Garros 2018 - 11 giocatori per la nuova campagna di comunicazione Peugeot : La nota casa automobilistica lancia una campagna di comunicazione internazionale e che fa leva su una squadra di 11 ambasciatori internazionali. L'articolo Roland-Garros 2018, 11 giocatori per la nuova campagna di comunicazione Peugeot è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roland Garros - Fognini e Cilic al terzo turno : PARIGI , Francia, - Fabio Fognini si qualifica per il terzo turno del Roland Garros , seconda prova stagionale del Grande Slam. Il 31enne di Arma di Taggia, numero 18 Atp e 18ª testa di serie, ...

Roland Garros - Cilic e Thiem rispondono presente : Roland Garros, Cilic si qualifica al terzo turno perdendo un set contro il polacco Hubert Hurkacz, vittorioso anche Thiem Marin Cilic si qualifica al terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Parigi. Il croato, numero 4 del mondo e terza testa di serie, supera il polacco Hubert Hurkacz, numero 188 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-7 (3-7), ...

Roland Garros - Fognini al terzo turno : PARIGI , Francia, - Dopo Berrettini e Cecchinato , per la prima volta così avanti in uno Slam, anche Fabio Fognini si è qualificato al terzo turno del Roland Garros . Il 31enne di Arma di Taggia, ...

Roland Garros - Fognini vola al terzo turno : Fabio Fognini accede al terzo turno del Roland Garros, secondo appuntamento stagionale dello Slam in corso di svolgimento sulla terra di Parigi. L'azzurro, numero 18 Atp e 18esima testa di serie, ha ...

Roland Garros - Muguruza al terzo turno : Garbine Muguruza si qualifica al terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Parigi. La spagnola, numero 3 del mondo e terza testa di serie, batte la francese Fiona Ferro, numero 257 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 26 minuti.

Roland Garros 2018 : Andreas Seppi e Daniele Bracciali accedono agli ottavi in doppio : Non si ferma più la corsa di Andreas Seppi e Daniele Bracciali nel tabellone di doppio maschile al Roland Garros. La coppia azzurra si è qualificata per gli ottavi di finale dello Slam francese dopo aver sconfitto in rimonta in tre set (3-6 6-3 6-2) il duo britannico formato dai fratelli Kevin e Neil Skupski. Nel primo set Seppi/Bracciali non sfruttano una palla break nel game di apertura, mentre ne devono affrontare ben cinque nel sesto gioco. ...