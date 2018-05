Roland Garros – Garbine Muguruza non fa sconti | Fiona Ferro sconfitta davanti al proprio

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Fognini domina e conduce due set contro Ymer - Cilic in scioltezza : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

Nadal - Cilic - Halep - Serena e Muguruza : giorno caldo al Roland Garros : donne - Sul Centrale in capo la romena numero 1 al mondo Simona Halep, che deve lasciare segnai di ripresa in un secondo match che la vede di fronte all'americana Taylor Townsend. Ma oggi rivediamo ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Fognini in campo contro Ymer : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

Roland Garros – Pliskova ritorna sullo sfogo di Roma : “la mia rabbia? Positiva per il marketing” : Karolina Pliskova è tornata a parlare del recente sfogo che l’ha vista protagonista durante gli Internazionali d’Italia: la tennista ceca ha dichiarato che il suo ‘sfogo’ ha avuto effetti positivi nel marketing Durante una recente conferenza stampa tenuta a Parigi, Karolina Pliskova è tornata a parlare del clamoroso episodio che l’ha vista protagonista a Roma. La tennista ceca ha perso la calma dopo il ko al primo ...

Roland Garros - la Giorgi a caccia degli ottavi : PARIGI , Francia, - Camila Giorgi tornerà in campo per il terzo turno del Roland Garros , secondo torneo dello Slam della stagione in corso sulla terra rossa di Parigi. La 26enne di Macerata, numero ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Nadal torna in campo - Fognini guida la truppa italiana : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

Roland Garros 2018 : tornano in campo Nadal e Fognini. Sfida pericolosa per Serena Williams : Si completano i match del secondo turno al Roland Garros 2018 sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Tra gli uomini torna in campo Rafael Nadal ed il numero uno del mondo, dopo aver rischiato qualcosa all’esordio con Simone Bolelli, se la vedrà con l’argentino Guido Pella. Parte nettamente favorito anche Marin Cilic, testa di serie numero 3, che affronta il polacco Hubert Hurkacz. Sfida complicata, invece, per Juan ...

Roland Garros 2018 : tutti gli italiani in campo giovedì 31 maggio. Il programma e gli orari : Dopo il fantastico tris di ieri (vittorie di Cecchinato, Berrettini e Giorgi), scendono in campo oggi altri due azzurri nel loro match di secondo turno al Roland Garros: Fabio Fognini e Thomas Fabbiano. Fognini è reduce dalla convincente prestazione all’esordio contro lo spagnolo Pablo Andujar, sconfitto nettamente in tre set ed ora se la vedrà con il qualificato svedese Elias Ymer, numero 122 del mondo. Il ligure ha vinto l’unico ...

Roland Garros 2018 oggi (giovedì 31 maggio) : il programma completo e gli orari delle partite. Su che canale vederle in tv : Prosegue il Roland Garros. oggi verrà completato il secondo turno e toccherà a Rafa Nadal, che dopo aver eliminato Simone Bolelli torna in campo contro l’argentino Guido Pella. oggi vedremo anche Juan Martin Del Potro, così come Simona Halep e Serena Williams, che anche oggi avrà l’onore del Campo Centrale. E poi ancora Garbiñe Muguruza, Maria Sharapova e Denis Shapovalov. Tanta Italia in campo anche oggi. Tocca a Fabio Fognini, che ...

Roland Garros 2018/ Diretta Fognini Ymer streaming video e tv - orario delle partite (tennis - oggi) : Diretta Roland Garros 2018, streaming video e tv: Fabio Fognini sfida Elias Ymer, Thomas Fabbiano incrocia Borna Coric nel secondo turno del torneo dello Slam in corso a Parigi(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 01:00:00 GMT)

Roland Garros - Halep vince in rimonta - passano Cecchinato e Berrettini : Quarta giornata di incontri al Roland Garros . Esordio posticipato al mercoledì, a causa della pioggia, per Simona Halep , numero uno al mondo, che affronta la statunitense Alison Riske, giocatrice ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone maschile. Novak Djokovic avanza - si salvano al quinto Zverev - Dimitrov e Nishikori. Thiem fermato dal buio : È stata una giornata ricca al Roland Garros oggi nel tabellone maschile. Non ci sono state eliminazioni di lusso, ma il divertimento e il pathos non sono mancati. Non nel caso di Novak Djokovic, che si è liberato in tre set dello spagnolo Jaume Munar, che solo nel primo set è riuscito ad impensierire il serbo portandolo fino al tie-break. Non è ancora il miglior Nole, ma la sensazione è che le certezze stiano pian piano ritornando con ...

Roland Garros - che fatica per Dimitrov e Zverev : 5 set di “lotta” per approdare al terzo turno : Dimitrov e Zverev approdano al terzo turno del Roland Garros dopo aver sofferto oltre le aspettative rispettivamente contro Donaldson e Lajovic Grigor Dimitrov si qualifica per il terzo turno del Roland Garros dopo una battaglia in cinque set con lo statunitense Jared Donaldson. Il bulgaro, numero 4 del seeding e numero 5 del mondo, si è imposto con il punteggio di 6-7 (2-7), 6-4, 4-6, 6-4, 10-8 dopo 4 ore e 19 minuti di gioco. Nel quinto set ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone femminile. Simona Halep rompe il ghiaccio in rimonta - nessun problema per le altre big : La quarta giornata del Roland Garros ha visto cominciare il secondo turno ma soprattutto terminare il primo. nessuna sorpresa, le favorite continuano la loro strada ma dal prossimo turno il coefficiente di difficoltà aumenterà per tutte. I rinvii dei giorni scorsi hanno in parte influito su Simona Halep, che contro l’americana Alison Riske è entrata in campo spenta e poco concentrata. Un match a due facce, perché la romena è stata così ...