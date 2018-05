Roland Garros | Fognini al terzo turno

Roland Garros - Fognini vola al terzo turno : Fabio Fognini accede al terzo turno del Roland Garros, secondo appuntamento stagionale dello Slam in corso di svolgimento sulla terra di Parigi. L'azzurro, numero 18 Atp e 18esima testa di serie, ha ...

Roland Garros - Muguruza al terzo turno : Garbine Muguruza si qualifica al terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Parigi. La spagnola, numero 3 del mondo e terza testa di serie, batte la francese Fiona Ferro, numero 257 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 26 minuti.

Roland Garros 2018 : Andreas Seppi e Daniele Bracciali accedono agli ottavi in doppio : Non si ferma più la corsa di Andreas Seppi e Daniele Bracciali nel tabellone di doppio maschile al Roland Garros. La coppia azzurra si è qualificata per gli ottavi di finale dello Slam francese dopo aver sconfitto in rimonta in tre set (3-6 6-3 6-2) il duo britannico formato dai fratelli Kevin e Neil Skupski. Nel primo set Seppi/Bracciali non sfruttano una palla break nel game di apertura, mentre ne devono affrontare ben cinque nel sesto gioco. ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Fabio Fognini vola al terzo turno - avanza Garbine Muguruza : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

Roland Garros - italiani scatenati : anche Fabio Fognini al terzo turno - Ymer distrutto : Roland Garros, Fabio Fognini approda al terzo turno del torneo francese superando Ymer in tre set, adesso Fucsovics o Edmund Roland Garros, anche Fabio Fognini passa al terzo turno dello slam francese. Dopo Berrettini e Cecchinato, il novero dei tennisti italiani che approdano ai sedicesimi di finale si arricchisce di un nuovo nome, quello di Fognini appunto, il quale ha superato oggi lo svedese Ymer in maniera abbastanza agevole, col punteggio ...

Roland Garros : Fognini non sbaglia - batte Ymer e vola al 3° turno : Fabio Fognini si è qualificato per i sedicesimi di finale del Roland Garros , secondo Slam del 2018 in corso sulla terra rossa di Parigi. Il 31enne di Arma di Taggia, numero 18 Atp e 18 testa di ...

Roland Garros 2018 : Fabio Fognini domina lo svedese Ymer e centra il terzo turno : Fabio Fognini accede al terzo turno del Roland Garros 2018. Il tennista ligure ha comodamente sconfitto in tre set lo svedese Elias Ymer, numero 122 della ranking ATP, con il punteggio di 6-4 6-1 6-2 dopo quasi due ore di gioco. Buona prestazione del ligure, che ha confermato di essere in ottima forma e soprattutto ha concesso davvero poco ad un avversario sicuramente inferiore a lui. Come spesso gli accade Fognini parte un attimo contratto ad ...

Roland Garros - Muguruza al terzo turno : Garbine Muguruza si qualifica al terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Parigi. La spagnola, numero 3 del mondo e terza testa di serie, ...

Roland Garros – Garbine Muguruza non fa sconti : Fiona Ferro sconfitta davanti al proprio pubblico : Garbine Muguruza accede ai sedicesimi del Roland Garros: la tennista spagnola ha superato la francese Fiona Ferro in due set Si ferma al secondo turno la favola di Fiona Ferro al Roland Garros. La giovanissima tennista francese, nata in Belgio, non è riuscita a superare l’ostacolo Muguruza. La tennista di Caracas, naturalizzata spagnola si è imposta sull’avversaria in 1 ora e 27 minuti, vincendo due set con il punteggio di 6-4 /6-3. Ai ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Fognini domina e conduce due set contro Ymer - Cilic in scioltezza : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

Nadal - Cilic - Halep - Serena e Muguruza : giorno caldo al Roland Garros : donne - Sul Centrale in capo la romena numero 1 al mondo Simona Halep, che deve lasciare segnai di ripresa in un secondo match che la vede di fronte all'americana Taylor Townsend. Ma oggi rivediamo ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Fognini in campo contro Ymer : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

Roland Garros – Pliskova ritorna sullo sfogo di Roma : “la mia rabbia? Positiva per il marketing” : Karolina Pliskova è tornata a parlare del recente sfogo che l’ha vista protagonista durante gli Internazionali d’Italia: la tennista ceca ha dichiarato che il suo ‘sfogo’ ha avuto effetti positivi nel marketing Durante una recente conferenza stampa tenuta a Parigi, Karolina Pliskova è tornata a parlare del clamoroso episodio che l’ha vista protagonista a Roma. La tennista ceca ha perso la calma dopo il ko al primo ...

Roland Garros - la Giorgi a caccia degli ottavi : PARIGI , Francia, - Camila Giorgi tornerà in campo per il terzo turno del Roland Garros , secondo torneo dello Slam della stagione in corso sulla terra rossa di Parigi. La 26enne di Macerata, numero ...