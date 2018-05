Roland Garros 2018 | tornano in campo Nadal e Fognini Sfida pericolosa per Serena Williams

Roland Garros 2018 : tutti gli italiani in campo giovedì 31 maggio. Il programma e gli orari : Dopo il fantastico tris di ieri (vittorie di Cecchinato, Berrettini e Giorgi), scendono in campo oggi altri due azzurri nel loro match di secondo turno al Roland Garros: Fabio Fognini e Thomas Fabbiano. Fognini è reduce dalla convincente prestazione all’esordio contro lo spagnolo Pablo Andujar, sconfitto nettamente in tre set ed ora se la vedrà con il qualificato svedese Elias Ymer, numero 122 del mondo. Il ligure ha vinto l’unico ...

Roland Garros - Halep vince in rimonta - passano Cecchinato e Berrettini : Quarta giornata di incontri al Roland Garros . Esordio posticipato al mercoledì, a causa della pioggia, per Simona Halep , numero uno al mondo, che affronta la statunitense Alison Riske, giocatrice ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone maschile. Novak Djokovic avanza - si salvano al quinto Zverev - Dimitrov e Nishikori. Thiem fermato dal buio : È stata una giornata ricca al Roland Garros oggi nel tabellone maschile. Non ci sono state eliminazioni di lusso, ma il divertimento e il pathos non sono mancati. Non nel caso di Novak Djokovic, che si è liberato in tre set dello spagnolo Jaume Munar, che solo nel primo set è riuscito ad impensierire il serbo portandolo fino al tie-break. Non è ancora il miglior Nole, ma la sensazione è che le certezze stiano pian piano ritornando con ...

Roland Garros - che fatica per Dimitrov e Zverev : 5 set di “lotta” per approdare al terzo turno : Dimitrov e Zverev approdano al terzo turno del Roland Garros dopo aver sofferto oltre le aspettative rispettivamente contro Donaldson e Lajovic Grigor Dimitrov si qualifica per il terzo turno del Roland Garros dopo una battaglia in cinque set con lo statunitense Jared Donaldson. Il bulgaro, numero 4 del seeding e numero 5 del mondo, si è imposto con il punteggio di 6-7 (2-7), 6-4, 4-6, 6-4, 10-8 dopo 4 ore e 19 minuti di gioco. Nel quinto set ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone femminile. Simona Halep rompe il ghiaccio in rimonta - nessun problema per le altre big : La quarta giornata del Roland Garros ha visto cominciare il secondo turno ma soprattutto terminare il primo. nessuna sorpresa, le favorite continuano la loro strada ma dal prossimo turno il coefficiente di difficoltà aumenterà per tutte. I rinvii dei giorni scorsi hanno in parte influito su Simona Halep, che contro l’americana Alison Riske è entrata in campo spenta e poco concentrata. Un match a due facce, perché la romena è stata così ...

Roland Garros 2018 - il programma di giovedì 31 maggio : gli orari delle partite e come vederle in tv : Quinta giornata di gare al Roland Garros 2018. Domani (giovedì 31 maggio) proseguiteranno gli incontri del secondo round. In campo ritroveremo i numeri uno del mondo, al maschile Rafael Nadal affronterà Guido Pella, mentre in campo femminile Simona Halep sfiderà la statunitense Taylor Townsend. Spazio poi anche a Marin Cilic, Juan Martin Del Potro e Garbiñe Muguruza. Per quanto riguarda gli italiani grande attesta per Fabio Fognini che ...

Tennis - Roland Garros : Cecchinato spegne la favola di Trungelliti. Avanti anche Berrettini e Giorgi : Il bulgaro, numero 4 del seeding e numero 5 del mondo, si è imposto 6-7 , 2-7, , 6-4, 4-6, 6-4, 10-8 dopo 4 ore e 19 minuti di gioco. Nel quinto set Donaldson, in preda ai crampi, ha anche servito ...

Roland Garros - Camila Giorgi c’è! L’azzurra supera in scioltezza la Marino e passa al terzo turno : Camila Giorgi, con un 6-0 6-2 sulla Marino, ha raggiunto il terzo turno del Roland Garros, l’italiana adesso affronterà la Stephens Camila Giorgi vola al terzo turno del Roland Garros. La 26enne di Macerata ha sconfitto la colombiana Mariana-Duque Marino, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-0, 6-3 in un’ora e 29 minuti di gioco. Il prossimo ostacolo per la Giorgi, per la prima volta al terzo turno del major ...

Roland Garros - italiani protagonisti : dopo Cecchinato - anche Berrettini al terzo turno : dopo Cecchinato, anche Berrettini approda al terzo turno del Roland Garros superando Gulbis in quattro set: adesso probabile incontro con Thiem Matteo Berrettini si è qualificato per il terzo turno del Roland Garros. Il 22enne romano ha sconfitto il lettone Ernests Gulbis, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-4, 6-3 in due ore e 45 minuti di gioco. Ora Berrettini attende il vincente del match tra l’austriaco ...

Roland Garros - Kvitova al terzo turno. Avanti Giorgi e Halep : Più complicato del previsto l'esordio al Roland Garros per Simona Halep: la n.1 del mondo ha infatti battuto solo al terzo set la statunitense Alison Riske: 2-6 6-1 6-1 il punteggio a favore della ...

Roland Garros 2018 : il cielo è azzurro sopra Parigi. Brillano Cecchinato - Berrettini e Giorgi : Italiani protagonisti a Parigi quest’oggi, nella quarta giornata del Roland Garros. Tre su tre. Marco Cecchinato, Matteo Berrettini e Camila Giorgi si sono qualificati per il terzo turno, continuando a far strada nello Slam parigino. Forse per poco, perché tutti e tre avranno degli avversari difficili e contro i quali partono sfavoriti (rispettivamente Pablo Carreno Busta, Dominic Thiem o Stefanos Tsitsipas, e Sloane Stephens), ma nel ...