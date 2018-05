Roland Garros 2018 | i risultati del tabellone maschile giovedì 31 maggio Lo spagnolo

oasport

(Di giovedì 31 maggio 2018) Si è completato al, il quadro dei match di oggi,31, deldi singolare: per l’Italia bilancio in parità, con la vittoria di Fabio Fognini, il quale batte in tre set lo svedese Elias Ymer, battuto per 6-4 6-1 6-2, e la sconfitta di Thomas Fabbiano, rimontato e battuto in quattro set dal croato Borna Coric con lo score di 4-6 6-2 6-1 6-1. Sul velluto l’iberico Rafael Nadal, che asfalta l’argentino Guido Pella per 6-2 6-1 6-1. Lo statunitense John Isner ha bisogno di quattro set per risolvere la difficile battaglia contro l’argentino Horacio Zeballos, mentre finisce 9-7 al quinto il derby transalpino tra Pierre-Hugues Herbert e Jeremy Chardy, con la vittoria del primo. Avanza anche il croato Marin Cilic, che però cede un set al tie break al polacco Hubert Hurkacz. Di seguito tutti iodierni deldi ...