Roland Garros 2018 | Fabio Fognini ed un esame d’inglese da non sbagliare

Roland Garros : Nadal maltratta Pella - anche Fognini al terzo turno : Si completano oggi i secondi turni sui campi del Roland Garros , finalmente illuminati da uno splendido sole. Senza storie la partita di Rafa Nadal , che liquida velocemente il mancino argentino Guido ...

Roland Garros 2018 - il programma di venerdì 1 giugno : gli orari delle partite e come vederle in tv : Saranno quattro gli italiani impegnati domani nei match del Roland Garros: sul Centrale, il Philippe-Chatrier, il quarto ed ultimo match vedrà in campo Camila Giorgi, opposta alla statunitense Sloane Stephens, numero 10. Nel terzo match sul campo 1 incontro sulla carta proibitivo per Matteo Berrettini, opposto al numero 7, l’austriaco Dominic Thiem, mentre nel terzo match sul campo 18 Marco Cecchinato se la vedrà con lo spagnolo Pablo ...

Roland Garros – Djokovic tra i favoriti? Wilander non ha dubbi : “poche possibilità di vincere - vi spiego perchè” : Secondo Mats Wilander, Novak Djokovic non ha molte possibilità di vincere il Roland Garros: il tennista serbo è ancora troppo indietro di condizione per puntare al bersaglio grosso L’ex tennista, attualmente commentatore per Eurosport, Mats Wilander ha descritto l’attuale situazione di Novak Djokovic. Il tennista serbo sembra essersi messo alle spalle i problemi legati all’infortunio al gomito e sta procedendo sulla via del ...

Roland Garros 2018 : Simone Bolelli e Fabio Fognini escono subito di scena nel doppio - battuti da Carballes Baena e Garcia-Lopez : È durato solo un’ora e cinquantatré minuti il Roland Garros del doppio composto da Simone Bolelli e Fabio Fognini. I due azzurri sono usciti di scena al primo turno, sconfitti dagli spagnoli Roberto Carballes Baena e Guillermo Garcia-Lopez, vincitori in tre set 4-6 6-3 6-4. Un match che lascia l’amaro in bocca ai due azzurri, che hanno avuto tante chance per chiudere la partita ma senza riuscire a sfruttarle. Eppure l’incontro ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

Roland Garros 2018 : Thomas Fabbiano piegato da Borna Coric in quattro set. Italiano eliminato nel secondo turno : Niente da fare per il nostro Thomas Fabbiano (n.115 del mondo), opposto al più quotato croato Borna Coric (n.40 del ranking), nel secondo turno del Roland Garros 2018. L’azzurro è stato piegato in quattro set, con il punteggio di 4-6 6-2 6-1 6-1 in 2 ore e 17 minuti di partita, in un match nel quale, dalla seconda frazione in avanti, il 21enne nativo di Zagabria ha preso il comando delle operazioni e non l’ha più lasciato, vincendo ...

Roland Garros – Nadal passeggia contro Pella : il campione in carica liquida l’argentino in 3 set : Rafa Nadal accede in scioltezza ai sedicesimi del Roland Garros: il campione spagnolo supera Guido Pella in 3 semplici set Dopo aver conquistato il titolo negli Internazionali d’Italia, Rafa Nadal ha iniziato col piede giusto anche il Roland Garros. L’obiettivo è uno solo: vincere l’undicesimo trofeo sulla terra rossa parigina. Dopo aver battuto Bolelli al primo turno, con qualche difficoltà, Nadal ha liquidato in scioltezza l’argentino Guido ...

Roland Garros : Halep e Sharapova avanzano a braccetto : PARIGI - Simona Halep stacca il pass per il terzo turno del Roland Garros femminile. La rumena, prima favorita del seeding ha battuto lla statunitense Taylor Townsend in due set con il risultato di 6-...

Roland Garros – Fabbiano strappa un set a Coric ma poi si arrende : il croato si impone in rimonta al quarto set : Thomas Fabbiano si arrende ai 32esimi del Roland Garros: il tennista azzurro sconfitto dal croato Borna Coric in 4 set Si conclude ai 32esimi il Roland Garros di Thomas Fabbiano. Il tennista italiano accarezza il sogno di firmare l’impresa contro il talentino croato Borna Coric ma poi vede sfumare il sogno dei sedicesimi. Dopo aver vinto il primo set per 6-4, Fabbiano subisce la rimonta di Coric che, scosso dal risultato appena ottenuto dal ...

Roland Garros - Muguruza - Halep e Sharapova al terzo turno : Dopo Garbine Muguruza che ha battuto la francese Fiona Ferro, numero 257 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 26 minuti, anche Simona Halep e Maria Sharapova avanzano al terzo ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio.