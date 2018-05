Rivoluzione in casa De Beers | arrivano i diamanti artificiali 

Rivoluzione in casa Apple con iOS 13 : Un 2018 all'insegna dell'innovazione, dagli studi di Huawei, per l'installazione di Android Oreo 8.0 alla Rivoluzione in casa Apple. Secondo quanto si sta apprendendo in queste ore sul web, Apple con il nuovo aggiornamento di iOS denominato “Yukon” è pronto ad introdurre molteplici novità, in primis per iPad, rendendolo sempre più funzionale al mondo lavorativo, nonché il più vicino possibile ai vari modelli Mac. Per far ciò, l’azienda ...