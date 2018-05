Risultati Serie D Live score semifinali poule scudetto | Pro Patria Albissola | Gozzano

Serie C playoff - ecco i Risultati delle gare di andata del secondo turno : risultati delle gare di andata del secondo turno playoff della fase nazionale del campionato di calcio di Serie C. Cosenza-Sambenedettese 2-1 Feralpi Salò-Catania 1-1 Reggiana-Siena 2-1 Viterbese-Sud ...

Risultati playoff Serie C - il Catania si salva : il Cosenza all’ultimo respiro [FOTO] : 1/19 Stefanon Nicoli/LaPresse ...

Baseball – Risultati terza giornata intergirone serie A2 : Tutti i Risultati della terza giornata del campionato intergirone di serie A2 di Baseball giornata ricca di emozioni la terza della fase a intergirone della serie A2 di Baseball. La capolista del girone A, il Bollate, stacca il Senago che perde due partite contro il sorprendente Bolzano. Stop New Black Panthers nel girone B per mano del Codogno. Ne approfitta il Castenaso che ritrova lo sweep battendo il Cus Brescia. Torna a vincere Cagliari che ...

Risultati Playout Serie C - lacrime per il Fondi : è retrocessione - Supercoppa al Padova [FOTO] : 1/20 LaPresse/Gerardo Cafaro ...

