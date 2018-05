Rinnovabili | che fine ha fatto l’Era Solare? Se ne parla ai Colloqui di Dobbiaco

meteoweb.eu

(Di giovedì 31 maggio 2018) La transizione verso l’Eraè da tempo al centro di conferenze internazionali, impegni e prese di posizioni dei governi di (quasi) tutto il mondo. Eppure, mai come in questi ultimi anni è cresciuto il divario tra realtà e retorica, con le emissioni globali di CO2 che nel 2017 hanno raggiunto il loro picco e, tanto per rimanere con un esempio in Europa, la rinuncia del governo tedesco al raggiungimento degli obbiettivi climatici delle 2020 (ovvero la riduzione delle emissioni del 40%). Chehadunque l’Era? Se ne parlerà quest’anno aidi, laboratorio d’idee per una svolta ecologica che torna dal 28 al 30 settembre nella cittadina altoatesina. Con l’approccio “laico” che contraddistingue la manifestazione sin dai suoi esordi nel 1985, anche quest’anno l’analisi teorica si affiancherà alla proposta di soluzioni ...