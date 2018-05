Rincari carburanti ai massimi da un anno Benzina aumentata del 5 | 2% rispetto a 12 mesi fa

Carburanti - il prezzo sale alle stelle : ecco i perché dei nuovi Rincari : Negli ultimi giorni il prezzo della benzina è schizzato a 1,605 euro al litro, mentre il diesel ha raggiunto quota 1,483 euro e le previsioni per il futuro non sono rosee Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un forte rialzo del costo dei Carburanti : secondo gli ultimi dati snocciolati dal ministero dello Sviluppo Economico, un litro di benzina ha raggiunto la soglia dei occorrono 1,605 euro, mentre il diesel è arrivato a 1,483 euro, dati che ...

Carburanti - Codacons : ponte del 25 aprile all’insegna dei Rincari : ponte del 25 aprile all’insegna dei rincari dei Carburanti: lo denuncia il Codacons, che segnala aumenti dei listini di benzina e gasolio in tutta Italia in occasione degli spostamenti degli italiani per la festività. “In concomitanza con le partenze dei cittadini per il ponte o per gite fuori porta si sono registrati nuovi ritocchi all’insù dei listini praticati dai distributori di Carburanti“, afferma il presidente ...