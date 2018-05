RIFORMA PENSIONI Boeri | abolire la Legge Fornero aumenta il debito di 100 miliardi

RIFORMA Pensioni/ Scatti ed esenzioni - i casi particolari (ultime notizie) : Riforma Pensioni, ultimissime. La domanda scomoda per Salvini e Di Maio. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 31 maggio(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 15:50:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ La domanda scomoda per Salvini e Di Maio (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. La domanda scomoda per Salvini e Di Maio. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 31 maggio(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 14:19:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Inps - gli errori di trasmissione allarmano lo Snals (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Inps, gli errori di trasmissione allarmano lo Snals. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 11:36:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Quota 100 - anche Leu appoggia la richiesta di Lega e M5s (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Quota 100, anche Leu appoggia la richiesta di Lega e M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 31 maggio(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:26:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Gli anni di lavoro che servono per raggiungere la quiescenza (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 31 maggio. Gli anni di lavoro che servono per raggiungere la quiescenza. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ 63 anni per tutti - la Uil chiede più flessibilità (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. La richiesta di Domenico Proietti sulla flessibilità. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 maggio(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:54:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Via dal lavoro prima dei 66 anni e 7 mesi : sono in tanti nel pubblico : Riforma pensioni, ultimissime. I dati relativi al settore pubblico diffusi dall'Inps. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 maggio(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 15:36:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Esodati - nuovo appello per la nona salvaguardia (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Esodati, nuovo appello per la nona salvaguardia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 maggio(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 12:57:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Salvini non molla su Quota 100 e Quota 41 : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Salvini non molla su Quota 100 e Quota 41. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 maggio(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:07:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Cottarelli e la pensione a 59 anni che fa chiedere la proroga di Opzione donna : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 20 maggio. A Cottarelli arriva la richiesta di proroga di Opzione donna. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 05:40:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Camusso e Barbagallo contro Visco sulla Legge Fornero : Riforma pensioni, ultime notizie. Camusso e Barbagallo contro Visco sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 17:54:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Sodano (M5s) : impedito un Governo che poteva cambiare la Legge Fornero : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Sodano (M5s): impedito un Governo che poteva cambiare la Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:59:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ L'attesa per Cottarelli e l'avvertimento di Visco (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. L'attesa per Cottarelli e l'avvertimento di Visco. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 29 maggio(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 12:02:00 GMT)

Ultime RIFORMA PENSIONI 2019-2020 : non solo quota 100 - proposta uscita a 62 anni Video : Bene la pensione anticipata con quota 100 e le uscite dei lavoratori precoci con la quota 41. Tuttavia, le misure di pensione delle quote non sarebbero sufficienti a superare la riforma Fornero, ma rappresenterebbero appena dei ritocchi alla legge stessa. E' il sindacato della Cgil ad intervenire sulle ipotesi di riforma delle pensioni proposte dal M5S e dalla Lega nel caso in cui dovessero salire al Governo. Sul portale ufficiale del sindacato ...