Rider | il sindaco Merola | ‘Boicottate aziende che sfruttano’ I fattorini | ‘Costringiamo

(Di giovedì 31 maggio 2018) “Boicottate Deliveroo, Foodora e company.”. Nel giorno della firma della prima carta dei diritti deis, voluta dal Comune di Bologna per tutelare i ciclo, ilVirginioattacca i colossi della consegna del cibo a domicilio che hanno disertato la firma della carta, in tutto cinque su sette. In realtà ad aderire al documento che introduce alcuni diritti-base come l’equo compenso orario,il diritto di non scendere in strada in caso di condizioni meteo avverse e l’obbligo di assicurazione sono state solo dueitaliane, Sgnam e Mymenu, ora fuse in un’unica azienda che rappresenta circa 150 dei 500al lavoro a Bologna. Benché al tavolo della trattativa, che va avanti dal gennaio scorso, avessero partecipato tutte le imprese del food delivery (tranne Foodora, che non si è presentata , ma è stata consultata “per via epistolare”), nessuno, ...