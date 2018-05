Ricerca | ‘tessuti’ sintetici che si auto costruiscono

meteoweb.eu

(Di giovedì 31 maggio 2018) Passi avanti per la medicina rigenerativa. Un team di biologi del’Università della California a San Francisco ha dimostrato la capacità di programmare gruppi di cellule per-organizzarsi in strutture tridimensionali. Strutture che ricordano organismi semplici o nelle prime fasi di sviluppo embrionale. Lo studio, pubblicato su ‘Science’ dal team di Wendell Lim, rappresenta il primo passo verso tessuti artificiali, in grado di crescere da soli e-ripararsi. “Quello che è affascinante nella biologia è che il Dna contiene tutte le istruzioni necessarie per costruire un elefante da ‘impacchettare’ in un piccolo embrione – spiega Lim, direttore del Center for Systems and Synthetic Biology – Il Dna codifica un algorismo per far crescere l’organismo, una serie di istruzioni” chiave, che “noi ancora non conosciamo appieno. ...