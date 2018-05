Ricerca | gli esperti | “La terapia riduce la proteina che causa la malattia di Huntington”

Ricerca : ecco quante ore di attività fisica al mese migliorano le funzioni mentali : Una Ricerca condotta presso il Berenson-Allen Center for Noninvasive Brain Stimulation del Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, pubblicata su “Neurology: Clinical Practice” ha rilevato che almeno 8,6 ore di esercizio fisico al mese, praticato con costanza, per almeno sei mesi di seguito, potrebbe cambiare il corso dell’invecchiamento cerebrale. Numerosi studi hanno scoperto una correlazione tra pratica di esercizio ...

Alternative al rame e agli insetticidi : C3A e Centro Ricerca e Innovazione vincono il bando europeo : 1/4 ...

Battaglia - Aism - : 'Ricerca fondamentale per il movimento' : ... 118 mila persone con sclerosi multipla in Italia Disabilità e lavoro, al via partnership tra Aism e Fondazione Prioritalia Ti potrebbe interessare: 50 anni di Aism, la ricerca come scienza ...

Ricerca sul cancro - trentenni italiani alla riscossa : un napoletano tra gli 11 cervelli premiati negli States - : ... Luisa Carbognin dell'università degli Studi di Verona; Alessia Castellino dell'Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, impegnata negli Usa per una fellowship di Ricerca alla Mayo Clinic di ...

INFN - Materia Oscura : i nuovi risultati di DENON1T migliorano la Ricerca sul lato oscuro del nostro universo : 'Esplorando sempre meglio lo spazio dei parametri ammessi per le WIMP - aggiunge Elena Aprile - l'esperimento si afferma come il rivelatore più grande e sensibile al mondo per la ricerca diretta di ...

Gli articoli sulle fughe dei Ricercatori all'estero hanno rotto le balle : Tra le tradizionali sezioni dei quotidiani, accanto a politica, economia, cronaca, ecc., dovrebbero inserirne un'altra: "cervelli in fuga". In realtà ci ha già pensato il Fatto. Quasi non passa giorno senza che sui giornali si intoni un dolentissimo lamento sulle sorti ...

Secondo una Ricerca l'88% degli utenti che gioca ai Battle Royale investe denaro nel gioco : Secondo l'indagine condotta da Newzoo gli utenti che giocano ai Battle Royale sono tra i più coinvolti in assoluto all'interno dell'industria videoludica, spendendo più denaro nel gioco e guardando e creando contenuti streaming.Come riporta Gamesindustry, la società di market intelligence mette in luce le differenze tra i giocatori di Fortnite e PUBG, maggiori esponenti del genere:"I giocatori di PUBG possono essere molto probabilmente ...

Ricerca : nuovo approccio per migliorare la memoria delle vittime di ictus : Ricercatori della University of Newcastle hanno scoperto un nuovo metodo per migliorare la memoria delle persone colpite da ictus. Il trattamento, descritto su “Stroke“, utilizza una forma sintetica dell’ormone della crescita, un peptide prodotto dalla ghiandola pituitaria: è stato dimostrato il miglioramento dell’apprendimento e della memoria su topi di laboratorio colpiti da ictus. I Ricercatori hanno valutato gli ...

Cagliari - alla Ricerca del nuovo allenatore : arriva il primo “no” a Giulini : Cagliari alle prese con il casting per la panchina dato che il patron Giulini ha deciso di sollevare dall’incarico Diego Lopez Il Cagliari ha deciso di cambiare guida in panchina, sostituendo Diego Lopez nonostante la salvezza raggiunta nello scorso campionato. Il patron del club sardo Giulini, si è dunque messo alla ricerca di un nuovo tecnico, sondando diverse piste. La prima di queste però, secondo Gazzamercato, è già saltata. Si tratta ...

Unime : la professoressa Migliardo eccellenza della Ricerca italiana : ... e al Festival delle Scienze di Roma, svoltosi all'Auditorium Parco della Musica a Roma, dove ha curato la tavola rotonda sulle questioni di genere nella scienza a cui hanno partecipato la prof.ssa ...

Google migliora il motore di Ricerca e il servizio Google Trends : Il team di Google è costantemente impegnato nel miglioramento del sistema di classificazione dei risultati del suo motore di ricerca. Ecco le ultime novità L'articolo Google migliora il motore di ricerca e il servizio Google Trends proviene da TuttoAndroid.

Prof e Ricercatori - arrivano gli arretrati : In arrivo arretrati e aumenti per docenti e ricercatori . E' quanto prevede il nuovo contratto nazionale del lavoro del comparto dell'Istruzione e della Ricerca relativo al triennio 2016-2018 ...

Ricerca : gli essere umani sono cervelloni - ma non a causa della competizione : Esseri umani cervelloni, non per merito della competizione. L’ecologia, intesa come la relazione tra l’uomo, gli organismi vegetali e animali e l’ambiente in cui vivono, è il primo fattore in grado di spiegare l’evoluzione del cervello umano, tanto grande rispetto agli altri animali. E’ quanto suggerisce uno studio su ‘Nature’, che minimizza l’importanza e il ruolo della competizione tra ...

Ricerca Ramazzini : glifosato pericoloso anche a piccole dosi - ma l'EFSA rivede a ribasso livello nei cibi : ... ha lanciato una campagna di crowdfunding che sta già ricevendo supporto da pubblico, politici e ONG in tutto il mondo.