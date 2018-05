Ricerca | da falco a feto malformato | la tac svela l’identità della mummia egizia

meteoweb.eu

(Di giovedì 31 maggio 2018) Un moderno esame medico fa luce sull’identità di una minuscola. A lungo tempo creduta un, è in realtà un raro esempio di ungravemente. Lo rivela un esame condotto dall’esperto di mummie Andrew NelsonWestern University di London in Canada. Dettagliate scansioni micro-Tc hanno virtualmente srotolato la, rivelando una tragedia familiare di 2 millenni fa: avvolto nelle bende c’è infatti un maschietto nato morto a 23-28 settimane di gestazione, affetto da una rara condizione chiamata anencefalia, in cui il cervello e il cranio non si sviluppano correttamente. Lo studio è stato presentato all’Extraordinary World Congress on Mummy nelle Canarie. L’errata identificazione nel Maidstone Museum nel Regno Unito, come ‘EA 493 – Mummified Hawk Ptolemaic Period’, era venuta alla luce nel 2016, quando il ...