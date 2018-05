Ricerca | assessore Marcato | su Dtt battersi per Porto Marghera e il Veneto

sportfair

: RT @Ecodallecitta: Alla presentazione della ricerca sull' #impattosociale di una cooperativa sociale in campo ambientale, interviene l' #as… - LaSoniaMigliore : RT @Ecodallecitta: Alla presentazione della ricerca sull' #impattosociale di una cooperativa sociale in campo ambientale, interviene l' #as… - Ecodallecitta : Alla presentazione della ricerca sull' #impattosociale di una cooperativa sociale in campo ambientale, interviene l… - PierCironi : Inaugurazione della mostra ToThem, ispirata alla ricerca del progetto Route-to-PA (progetto del comune di Prato) Gr… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Venezia, 31 mag. (AdnKronos) – ‘Nel corso dell’ultima seduta, la giunta regionale ha deciso di proporre ricorso contro la decisione del Consiglio di Amministrazione dell’ENEA di realizzare il Divertor Test Tokamak (DTT) a Frascati, mentre ilaveva candidato. E’ un esito che noi consideriamo profondamente ingiusto perché siamo convinti chemeritasse un impianto di questa natura e rilevanza. Spiace vedere che una parte importante del sistemanon abbia letto la documentazione che abbiamo prodotto per controbattere in maniera inconfutabile alle motivazioni dell’ENEA e non sia a fianco della Regione e del Comune di Venezia nel sostenere le nostre ragioni per ottenere l’assegnazione di un progetto che avrebbe portato 500 milioni di euro di investimento, con un indotto di oltre un miliardo e mezzo e 2000 ...