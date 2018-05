Ricco programma di manifestazioni ed eventi di fine anno all' Istituto Comprensivo

"O'maggio all'Infanzia" - presentanto il Ricco programma di eventi. Tutte le date : Non si è dunque trascurata la parte del gioco, del divertimento e dello sport. Saranno interessate - ha concluso l'assessore - le piazze di Fasano, Montalbano e Pezze di Greco. Quest'anno per la ...

ENNA. INIZIA LA "SETTIMANA FEDERICIANA" CON UN Ricco programma DI EVENTI : Spettacoli e degustazioni in tema medievale saranno invece i protagonisti della Notte Federiciana. Sabato, in piazza VI dicembre, si terrà il "Mercato dei Crociati" curato da Fabio Di Fina e ...

Archeologia : Selinunte “avrà un programma Ricco di appuntamenti internazionali - a Giugno riprenderà la campagna di scavi” : “A Giugno riprenderanno gli scavi condotti dall’Università di New Work. Selinunte si candida sempre di più a punto di incontro di culture diverse. Ben 270 ettari di estensione per quello che è il Parco Archeologico più grande d’Europa, espressione di ben 2700 anni di storia della civiltà classica e dell’autentico stile dorico. Abbiamo ben 7 Aree Archeologiche distinte quali: l’Acropoli, la Collina di Manuzza, la Collina Orientale, la Collina ...

Due grandi nomi aggiunti al Ricco programma del Pistoia Blues : 3 Per i nostalgici dei 90's [VIDEO] l'annuncio che porta le grandi star sul palco di Pistoia è senza dubbio di impatto. I nomi di La Mark Lanegan e Billy F. Gibbons sono forieri del know how musicale ...

Due grandi nomi aggiunti al Ricco programma del Pistoia Blues : Per i nostalgici dei 90's l'annuncio che porta le grandi star sul palco di Pistoia è senza dubbio di impatto. I nomi di La Mark Lanegan e Billy F. Gibbons sono forieri del know how musicale che passa dal rock al Blues senza dovere fare acrobazie stilistiche in quanto la contaminazione di generi era già presente anche nelle loro rispettive identità artistiche degli esordi. Screaming Trees, Mad Season e Queens of the Stone Age sono i progetti che ...