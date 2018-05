Resta sempre la questione Savona Cottarelli è ancora

Fiorentina - Badelj ai saluti 'Non sono pronto a Restare qui per sempre' : FIRENZE - Milan Badelj ufficializza il suo addio a Firenze per approdare al Milan. Il club rossonero, infatti, è in pole per il croato, ma ci sono anche altre squadre alla porta. Pantaleo Corvino lo ...

BUFFON - LETTERA D'ADDIO ALLA JUVENTUS : “SARÒ SEMPRE TUO”/ I tifosi bianconeri nei commenti : "Resta con noi" : BUFFON, LETTERA D'ADDIO ALLA JUVENTUS: “SARÒ SEMPRE TUO”, promette il portiere. Poi sul suo futuro ammette: “Non voglio smettere di sentirmi in gioco”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 00:34:00 GMT)

Ranking Fifa - Italia Resta 20a e Germania sempre in testa : Nessun cambiamento nelle prime posizioni del Ranking Fifa, con l’Italia che resta al 20° posto di una classifica che vede sempre in testa i campioni del mondo della Germania davanti a Brasile e Belgio. Al quarto posto c’è il Portogallo, che precede Argentina, Svizzera e Francia, mentre chiudono la top ten Spagna, Cile e Polonia. Il prossimo Ranking Fifa verrà pubblicato il 7 giugno. Le prime 20 posizioni del Ranking Fifa: 1) Germania ...

Torna Restaurato Ultimo tango a Parigi - il film italiano più visto di sempre : Torna in sala il 21, 22, 23 maggio il capolavoro di Bernardo Bertolucci 'Ultimo tango a Parigi', il film italiano più visto di tutti i tempi nel nostro paese , con 15.623.773 spettatori per fare un ...

La parabola dei due forni che Restano sempre aperti : L'incarico che con tutta probabilità Roberto Fico riceverà dal Quirinale è rivolto anzitutto ad esplorare la possibilità di un'intesa fra Movimento Cinque Stelle e partito democratico. Si tratta del ...

Elisabetta - se la regina Resta sempre una mamma : C' erano Sting e Shaggy, c'era Tom Jones e Kylie Minogue, c'era Charles, il principe. Tutti riuniti per l'anniversario illustre, regale. Infatti davanti a loro al posto della torta, anzi come una ...

“Amore…”. Amici - Daniele eliminato : dedica per Lauren che commuove tutti i fan. Il ballerino deve lasciare il programma - ma i sentimenti verso la collega Restano fortissimi. Prima di andarsene - una delle scene più belle di sempre. Cosa si sono detti : Sephora e Daniele, i due ballerini eliminati nella scorsa puntata del Serale di Amici, sono tornati nella casetta Blu a salutare i loro compagni. E qui accade la piccola magia. Daniele corre da Lauren (per la quale aveva appena cambiato squadra passando dai Bianchi ai Blu), mentre lei era sul letto, chiaramente triste per l’eliminazione. “Amore” dice Daniele. “Adesso parliamo” continua. Il ballerino inizia a parlare in inglese per farsi ...

Assoluti - Pellegrini vola nei 100 dorso e centra la seconda miglior pRestazione italiana di sempre : Federica vince sempre: lo fa, ed è il suo oro tricolore numero 117, nei 100 dorso agli Assoluti di Riccione. 'Ho guardato la lista delle partecipanti e mi è venuto un po' male', sorride alludendo all'...

Quella stradina maledetta : il satellitare la indica e i camion Restano sempre bloccati : Il camionista sbaglia strada per colpa del satellitare , si trova davanti un sottopasso ferroviario che permette il transito solo ai mezzi fino ai 3,5 metri d'altezza. Quindi, quando capisce che non ...

FIRENZE - PADRE UBRIACO PICCHIA NEONATA : ARRestaTO/ Ultime notizie : grave bimba di 17 mesi - "piangeva sempre" : FIRENZE, PADRE UBRIACO PICCHIA NEONATA: ARRESTATO. A dare l'allarme una zia avvertita dalla moglie del 48enne, fuori per lavoto. La bimba ha riportato due costole rotte.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 21:13:00 GMT)