Renzo Rosso ha comprato il Vicenza Calcio per 1 milione di euro

Renzo Rosso acquisce il Vicenza : E' stata ufficializzata l' assegnazione del Vicenza Calcio Spa, dichiarato fallito lo scorso gennaio, all'imprenditore vicentino Renzo Rosso della Diesel, la cui offerta è stata anche l'unica, dopo ...

Vicenza - il Tribunale decide assegna la società a Renzo Rosso : È arrivata nella tarda mattinata di oggi, in Tribunale, l'ufficialità dell'assegnazione del Vicenza Calcio Spa, dichiarato fallito lo scorso gennaio e che ha chiuso il concordato l'altro giorno, all'...

Renzo Rosso - la Diesel e il grande caos del calcio a Vicenza : Lane Virtus Vicenza . Così dovrebbe finire per chiamarsi, dopo infinite discussioni, la nuova squadra di calcio che nascerà prossimamente dalla fusione tra Vicenza e Bassano . Sempre che qualcuno non ...

Calcio : sindaco Vicenza - bene proposta di Renzo Rosso per unica società : Vicenza, 28 mag. (AdnKronos) - “Sono sempre stato convinto che l'idea di Renzo Rosso di dare vita ad una società che riassuma tutte le storie del Calcio vicentino rappresenti un'intuizione identitaria molto forte e davvero positiva per il territorio. Conto che non ci siano intoppi e che da oggi iniz

Il sogno di Renzo Rosso : “Compro il Vicenza e lo fondo col mio Bassano” : Dalla moda allo stadio la distanza è breve se ti chiami Renzo Rosso, vesti già delle squadre e puoi permetterti di soddisfare i tuoi desideri. Il fondatore della Diesel ha presentato infatti un’offerta per acquisire la proprietà del Vicenza Calcio, uno dei club più antichi d’Italia (nato il 9 marzo del 1902) con una Coppa Italia in bacheca e il sogno della Coppa delle Coppe del 1998 svanito solo in una sfortunata semifinale contro il Chelsea di ...

Renzo Rosso punta il Vicenza : offerte da presentare entro il 28 maggio : Renzo Rosso avrà tempo fino al 28 maggio per ripresentare l’offerta per acquistare il Vicenza Calcio. Dopo il flop delle prime due aste, il Tribunale di Vicenza ha scelto la strada di un “invito a offrire”, senza quindi alcun bando, per salvare il club biancoRosso dal fallimento. Una scelta dettata proprio dall’offerta del proprietario e […] L'articolo Renzo Rosso punta il Vicenza: offerte da presentare entro il 28 ...

Renzo Rosso sta comprando il Vicenza : Il proprietario di Diesel ha fatto un'offerta per il controllo della squadra, che poi vorrebbe fondere con il Bassano del Grappa (dove non sono tanto contenti) The post Renzo Rosso sta comprando il Vicenza appeared first on Il Post.