Reggio Calabria | #lamusicastacambiando con Pop

Reggio Calabria : il presidente Irto riceve l'attore Marcello Fonte : Oggi celebriamo un successo in campo artistico e cinematografico, ma sono numerosi gli esempi di uomini e donne di scienza, di cultura, d'arte e professionisti che, come Fonte, hanno promosso il buon ...

Reggio Calabria - lo straordinario spettacolo dei delfini a pochi metri dal Lungomare [VIDEO] : Ieri sera poco dopo il tramonto in uno scenario magico, sul Lungomare di Reggio Calabria con le acque dello Stretto di Messina colorate da tonalità poetiche tipiche del crepuscolo, un branco con numerosi delfini ha fatto capolino a pochi metri dalla riva, incantando i fortunati passanti. Ecco le bellissime immagini video: Reggio Calabria, lo straordinario spettacolo dei delfini a pochi metri dal Lungomare [VIDEO] L'articolo Reggio Calabria, lo ...

Reggio Calabria : successo al 'Pannella-Vallauri' per l'evento finale del 'Progetto Wim' : ... flessibile, competitivo ed attento a valorizzare le differenze di genere, aperto ai rapporti e alle interazioni con il mondo del lavoro e della tecnica del gruppo FS. Tale progetto si è inserito all'...

Il 'Panella-Vallauri' di Reggio Calabria vincitore al Concorso 'Primi in sicurezza' : ... " Esibizione canzone "Qualcosa cambierà" Artista Marco Martinelli , finalista del Talent RAI "Forte, forte forte" e conduttore del programma di RAI Scuola "Memex " La scienza in Gioco", " Esibizione ...

Reggio Calabria - la differenziata della follia fa esplodere una nuova emergenza rifiuti : situazione drammatica - città sommersa dalla ... : Anche perché i rifiuti differenziati hanno un valore e vengono rivenduti, generando economia e introiti nelle casse comunali. Che invece sono sempre più disastrate. Reggio Calabria , infatti, è l'...

Vela – Campionati Nazionali giovanili : il club velico di Crotone colora di rossoblù il mare di Reggio Calabria : Il club velico di Crotone sbarca a Reggio Calabria in occasione dei Campionati Nazionali giovanili Prestazione impeccabile del club velico Crotone alla prima selezione per accedere al Campionato Nazionale Giovanile di Vela, svoltasi il 27 maggio nelle acque di Reggio Calabria e organizzata ottimamente dal club Made in MED Community. Purtroppo il caratteristico vento di Reggio Calabria questa volta non ha assistito i regatanti, che hanno potuto ...

Reggio Calabria - furbetti del cartellino nel comune di Bova Marina : indagati per assenteismo 22 dipendenti su 25 : Su 25 dipendenti del comune di Bova Marina, 22 sono indagati per assenteismo. Per 5 di loro stamattina è stata eseguita l’ordinanza di interdizione emessa dal gip Davide Lauro su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta da Giovanni Bombardieri. L’inchiesta della Guardia di Finanza ha così toccato l’88% dell’amministrazione comunale del piccolo paesino della zona jonica. In sostanza, 9 dipendenti su 10 non andavano a ...

Sole e caldo - weekend in spiaggia a Scilla (Reggio Calabria) : le FOTO : 1/7 ...

Reggio Calabria - traffico animali protetti : 7 arresti/ Video Free Wildlife - prede all'estero o nei ristoranti : Bracconaggio nello stile di un tempo, quello che una organizzazione criminale calabrese effettuava catturando e vendendo anche all'estero volatili di razze protette(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:43:00 GMT)

A Reggio Calabria smantellata organizzazione dedita al bracconaggio - : Otto persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare della Procura reggina. L'accusa è di aver catturato e venduto specie protette in Italia e all'estero. La rete avrebbe rifornito ...

A Reggio Calabria smantellata organizzazione dedita al bracconaggio : A Reggio Calabria smantellata organizzazione dedita al bracconaggio Otto persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare della Procura reggina. L'accusa è di aver catturato e venduto specie protette in Italia e all'estero. La rete avrebbe rifornito di uccellagione anche i ristoranti del Nord ...

Reggio Calabria - trafficavano animali protetti : sette arresti : Reggio Calabria, trafficavano animali protetti: sette arresti Reggio Calabria, trafficavano animali protetti: sette arresti Continua a leggere L'articolo Reggio Calabria, trafficavano animali protetti: sette arresti proviene da NewsGo.

Ferrovie - Gruppo FS Italiane annulla presentazione treno Pop a Reggio Calabria : Salta la presentazione del treno Pop a Reggio Calabria , che era prevista per il domani 25 maggio 2018 , nuova tappa del roadshow finalizzato a far conoscere i nuovi treni regionali che arriveranno ...

Reggio Calabria : tutto pronto per il terzo ed ultimo modulo del progetto NTT [FOTO] : I suoi spettacoli, unici nel suo genere, registrano sempre una grande affluenza di pubblico nelle piazze e nei teatri di tutta Italia. Ha un vastissimo repertorio in continua evoluzione, difficile da ...