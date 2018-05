Regali di fine anno alle maestre | guida di sopravvivenza

dilei

(Di giovedì 31 maggio 2018) Puntuale come i bollettini delle mense scolastiche, la dichiarazione dei redditi, lergie da polline, arriva verso ladi maggio uno degli appuntamenti più temuti da quasi tutte le mamme di bimbi in età scolare: i. Tra le poche che si dissociano (“No, grazie io lo farò a parte”) e quelle che si dileguano col “silenzio” parte un film che dura da anni. E che oggi, grazie all’avvento dei social, è diventato sicuramente più veloce e immediato da gestire ma non per questo più semplice. Anzi, più pericoloso e subdolo. Perché basta la frase sbagliata, l’emoticon non appropriata, per scatenare gineprai dal sapore epico. E siccome in questo periodo siamo tutti stanchi, provati, con l’obiettivo comune di arrivare strisciando ma salvi all’inizio delle vacanze estive, ecco unasemiseria per sopravvivere ai: CONCORDARE su qualunque ...