Record storico per gli occupati ma con lavoro a termine Inflazione su

Istat - ad aprile Record storico di occupati : a quota 23 - 2 milioni : La disoccupazione resta stabile all'11,2% mentre riprende a crescere quella giovanile che arriva al 33,1% (+0,6% sul mese precedente)

Salmone norvegese da Record : il prezzo al massimo storico - : L'aumento della domanda, soprattutto in Russia, Cina e Brasile, e le difficoltà dei produttori hanno fatto schizzare il costo oltre le 75 corone al chilo

Coldiretti : le esportazioni agroalimentari Made in Italy fanno segnare un nuovo Record storico : Le esportazioni agroalimentari Made in Italy con un aumento del 3% nel l 2018 fanno segnare un nuovo record storico sfiorando per la prima volta il valore di 10 miliardi nel primo trimestre. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti relativa ai dati Istat nei primi tre mesi dell’anno. Si tratta di un ottimo risultato proprio all’inizio dell’anno del cibo italiano nel mondo che – sottolinea la Coldiretti – conferma le potenzialità del Made ...

Armi ed eserciti - nel mondo spesi 1.739 miliardi : nuovo Record storico : BERLINO - nuovo allarmante record storico delle spese militari mondiali. Lo indica l'autorevole Sipri , Istituto internazionale di Stoccolma per le ricerche sulla pace, . Per la precisione, il totale ...

Design : Gentiloni - con misure governo export 2017 Record storico : Milano, 17 apr. , Adnkronos, 'Il governo ha fatto misure per cercare di incoraggiare e sostenere il Made in Italy, con 524 mln per l'export, 400mln per il Piano di rafforzamento del Made in Italy. E ...

Record storico per l'export di vino italiano in Francia : Teleborsa, - L'Italia raddoppia in Francia e vince la storica sfida: è Record, infatti, per il vino tricolore che sfiora i 170 milioni di euro, nel 2017, e praticamente raddoppia , +92,3%, negli ...

Vino - +29% di esportazioni dall’Italia alla Cina : è Record storico : Le esportazioni di Vino italiano Cina hanno raggiunto il massimo storico di oltre 130 milioni di euro grazie all’aumento del 29% del 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat divulgata in occasione della presentazione della edizione 2018 del Vinitaly che ha evidenziato lo spostamento ad est della mappa dei consumi di Vino. L’Italia tuttavia – sottolinea la Coldiretti – resta al quinto nella lista dei principali ...